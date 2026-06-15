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l'analisi

Il volley mondiale ha bisogno di più donne in panchina

Stefano Locatelli

La nuova norma della pallavolo mondiale prova a battere un tabù legato all'assenza di donne nelle panchine. La misura è innovativa e sta portando molti risultati tra le nazionali. Il problema è ancora in Italia: qual è il problema e cosa possiamo fare per risolverlo

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