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Italia-Repubblica Ceca 3-0, quinta vittoria per le Azzurre di Velasco in Nations League

Volley

L'Italia apre la seconda settimana di Volleyball Nations League con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca: 25-18, 25-21, 25-22 i parziali alla Phils Sport Arena di Pasig City. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Fahr torna in Nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la quinta vittoria nel torneo; giovedì 18 giugno alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia

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Prestazione solida e senza sbavature per le azzurre nella prima uscita della seconda settimana di Volleyball Nations League. Alla Phils Sport Arena di Pasig City, nelle Filippine, la squadra di Julio Velasco supera la Repubblica Ceca in tre set: 25-18, 25-21 e 25-22. L'Italia prende il controllo nel primo parziale, reagisce dopo un avvio complicato nel secondo e contiene il tentativo di rimonta ceco nel terzo. Ekaterina Antropova trascina la squadra con 20 punti, confermandosi decisiva anche al servizio. Positiva anche la prova di Sarah Fahr, tornata in Nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia, mentre Josephina Obossa festeggia l'esordio assoluto in una partita ufficiale. Con questo successo l'Italia sale a cinque vittorie nella competizione e conferma il buon rendimento mostrato nella prima settimana a Brasilia. Le azzurre torneranno in campo giovedì 18 giugno alle 14 italiane contro la Serbia, prima delle successive sfide con Stati Uniti e Giappone.

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