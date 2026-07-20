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Italia-Stati Uniti ai quarti delle Final Eight di Vnl: il tabellone completo

volley maschile

Delineato il tabellone delle Final Eight di Volley Nations League maschile L'Italia di De Giorgi affronterà ai quarti gli Stati Uniti e, in caso di successo, se la vedrà contro la vincente di Giappone-Cina. Dall'altra parte del tabellone Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia

ITALIA-CUBA 3-1

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Sarà Italia-Stati Uniti il quarto di Final Eight della Volley Nations League maschile, in programma dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo in Cina. L'ultima giornata della terza settimana di qualificazione a Osaka ha delineato la classifica finale, con gli Azzurri che hanno chiuso al quarto posto con otto vittorie in dodice gare così come gli Stati Uniti, classificatisi però quinti perché con un punto in meno dato dalla somma dei set vinti (26 Italia, 25 Usa).

Il possibile percorso fino alla finale

Gli Azzurri, in caso di successo ai quarti di finale contro gli Stati Uniti, affronteranno la vincente tra Giappone (testa di serie numero 1 e ancora imbattuto in questa Vnl) e Cina (diciottesimi in classifica ma qualificati di diritto alle Final Eight in quanto paese ospitante). A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia-Ucraina e Slovenia-Turchia.

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