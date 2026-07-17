L'Italia lotta fino all'ultimo, ma deve arrendersi alla Francia nella semifinale degli Europei Under 18. Dopo aver vinto il primo set 25-20, gli Azzurrini hanno subito la reazione della Francia, capace di ribaltare la partita conquistando il secondo e il terzo parziale. L'Italia ha riaperto tutto con il 25-23 del quarto set, trascinando la semifinale al tie-break. Nel quinto set la Francia ha trovato l'allungo decisivo e ha chiuso 15-12. Sull'ultima azione, un palleggio impreciso di Bevilacqua ha costretto Meoni a concedere una free ball subito sfruttata dai transalpini per conquistare la finale. Il miglior marcatore della serata è stato Mrozek con 23 punti, 19 dei quali in attacco. Per l'Italia ottima prova di Massari, autore di 18 punti, mentre Magnin e Meoni hanno chiuso entrambi a quota 12. La Francia proverà ora a confermare il titolo europeo contro la Polonia mentre l'Italia a conquistare il terzo posto nella finale contro la Bulgaria in programma sabato 18 luglio alle 17 in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.