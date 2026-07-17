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Volley, Italia-Francia 2-3: transaplini in finale all'Europeo Under 18 dopo il tie-break

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Si ferma in semifinale il cammino dell'Italia agli Europei Under 18. Gli azzurrini cedono 3-2 alla Francia, che si impone 15-12 al tie-break e conquista la possibilità di difendere il titolo continentale vinto due anni fa. Sabato 18 luglio alle 17 la finale per il terzo posto contro la Bulgaria in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

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L'Italia lotta fino all'ultimo, ma deve arrendersi alla Francia nella semifinale degli Europei Under 18. Dopo aver vinto il primo set 25-20, gli Azzurrini hanno subito la reazione della Francia, capace di ribaltare la partita conquistando il secondo e il terzo parziale. L'Italia ha riaperto tutto con il 25-23 del quarto set, trascinando la semifinale al tie-break. Nel quinto set la Francia ha trovato l'allungo decisivo e ha chiuso 15-12. Sull'ultima azione, un palleggio impreciso di Bevilacqua ha costretto Meoni a concedere una free ball subito sfruttata dai transalpini per conquistare la finale. Il miglior marcatore della serata è stato Mrozek con 23 punti, 19 dei quali in attacco. Per l'Italia ottima prova di Massari, autore di 18 punti, mentre Magnin e Meoni hanno chiuso entrambi a quota 12. La Francia proverà ora a confermare il titolo europeo contro la Polonia mentre l'Italia a conquistare il terzo posto nella finale contro la Bulgaria in programma sabato 18 luglio alle 17 in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.

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