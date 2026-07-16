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Italia-Belgio 3-0, che reazione degli Azzurri! Continua la corsa verso le Finals di Vnl

vnl maschile

L'Italia rialza subito la testa in Nations League. Dopo il ko con il Giappone, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Belgio (25-20, 25-22, 25-22) a Osaka, conquistano la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le Finals. Decisivi i 13 punti di Romanò e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba

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Missione compiuta per l'Italia, che supera il Belgio in tre set e resta pienamente in corsa per un posto alle Finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 25-20, 25-22, 25-22, mostrando solidità e continuità per tutta la durata dell'incontro. L'Italia parte forte nel primo set, gestisce il vantaggio e chiude senza affanni. Più combattuto il secondo parziale, con il Belgio che torna fino al -1 prima dell'allungo decisivo degli azzurri. Anche il terzo set resta in equilibrio fino alla fase centrale, poi Bottolo e compagni cambiano ritmo e chiudono i conti. I migliori realizzatori azzurri sono Pardo Mati e Yuri Romanò con 13 punti, seguiti da Mattia Bottolo con 11. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle Finals. Dopo il turno di riposo, gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. 

IL TABELLINO: ITALIA – BELGIO 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)


ITALIA:  Bottolo 11, Mati 13, Romanò 13, Porro 7, Sanguinetti 8, Giannelli, Balaso (L). Sani 1, Sbertoli, Bovolenta. N.e: Laurenzano, Galassi, Lavia, Russo. All. De Giorgi

 

BELGIO:  Valkiers 1, Plaskie 13, Colson 5, Reggers 14, Rottyseppe 5, D’heer 3. Lantsoght (L). Fransen, V. Hoyweghen 1, Verwimp, Vandecruys, Baetens, Fafchamps. N.e: Van Genechten. All. Zanini

La classifica di Vnl maschile

  1. Giappone — 9 vittorie, 22 punti
  2. Stati Uniti — 7 vittorie, 22 punti
  3. Polonia — 7 vittorie, 20 punti
  4. Slovenia — 7 vittorie, 17 punti
  5. Italia — 6 vittorie, 20 punti
  6. Ucraina — 6 vittorie, 19 punti
  7. Turchia — 6 vittorie, 17 punti
  8. Brasile — 6 vittorie, 16 punti
  9. Bulgaria — 5 vittorie, 14 punti
  10. Germania — 4 vittorie, 12 punti
  11. Serbia — 4 vittorie, 12 punti
  12. Francia — 4 vittorie, 10 punti
  13. Argentina — 3 vittorie, 9 punti
  14. Belgio — 3 vittorie, 9 punti
  15. Iran — 2 vittorie, 9 punti
  16. Canada — 1 vittoria, 9 punti
  17. Cuba — 1 vittoria, 5 punti
  18. Cina — 1 vittoria, 4 punti

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