L'Italia rialza subito la testa in Nations League. Dopo il ko con il Giappone, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Belgio (25-20, 25-22, 25-22) a Osaka, conquistano la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le Finals. Decisivi i 13 punti di Romanò e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba

Missione compiuta per l'Italia, che supera il Belgio in tre set e resta pienamente in corsa per un posto alle Finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 25-20, 25-22, 25-22, mostrando solidità e continuità per tutta la durata dell'incontro. L'Italia parte forte nel primo set, gestisce il vantaggio e chiude senza affanni. Più combattuto il secondo parziale, con il Belgio che torna fino al -1 prima dell'allungo decisivo degli azzurri. Anche il terzo set resta in equilibrio fino alla fase centrale, poi Bottolo e compagni cambiano ritmo e chiudono i conti. I migliori realizzatori azzurri sono Pardo Mati e Yuri Romanò con 13 punti, seguiti da Mattia Bottolo con 11. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle Finals. Dopo il turno di riposo, gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.