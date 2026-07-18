Argentina-Italia, il risultato in diretta live della partita di Nations League
Gli Azzurri di De Giorgi tornano in campo per affrontare l’Argentina in Nations League, test fondamentale per accedere alla fase finale in Cina (in programma dal 29 luglio al 2 agosto). L'Italia vince il 1° set 25-22
in evidenza
ARGENTINA-ITALIA 0-1 (22-25) LIVE
2° SET: grande giocata a pallonetto di Giannelli, 15-9 Italia
2° SET: parallela di Armoa, 14-9 Italia
2° SET: il muro di Giannelli permette ancora l'allungo, 14-8 Italia
2° SET: Sanguinetti 'sfonda' la difesa argentina, 13-8 Italia
2° SET: Gomez manda a rete, 12-8 Italia
2° SET: è sempre Gomez a cercare di tirare fuori dai guai gli argentini, 11-8 Italia
2° SET: diagonale di Romanò deviato dal muro, 11-7 Italia
2° SET: ancora Romanò a punire una ricezione lunga, 10-7 Italia
2° SET: Romanò chiude benissimo stretto in zona 2, 9-7 Italia
2° SET: out anche il tentativo di Bottolo, 8-7 Italia
2° SET: altro nastro per gli argentini, 8-6 Italia
2° SET: potenza in parallela di Gomez che gli Azzurri non riescono a contenere, 7-6 Italia
2° SET: sul nastro la battuta di Sanchez, 7-5 Italia
2° SET: troppo profondo il servizio di Sanguinetti, 6-5 Italia
2° SET: Bottolo chiude benissimo al centro da zona 4, 6-4 Italia
2° SET: ancora una splendida diagonale di Romanò, 5-4 Italia
2° SET: risponde bene Zerba ed è 4-4
2° SET: diagonale di Romanò, 4-3 Italia
2° SET: mani fuori di Zerba, 3-3
2° SET: battuta out di Gomez, 3-2 Italia
2° SET: Sanguinetti non riesce a salvare, 2-2
2° SET: muro azzurro su Vicentin, 2-1 Italia
2° SET: questa volta arriva il pipe di Bottolo, 1-1
2° SET: lunga la battuta di Bottolo, 1-0 Argentina
INIZIA IL 2° SET!
L'ITALIA VINCE IL 1° SET: chiude i giochi Mati Pardo, 25-22 Italia
1° SET: a rete il servizio di Giannelli, 24-22 Italia
1° SET: Bottolo scarica il mancino e il muro argentino non basta, 24-21 Italia
1° SET: Giannelli mette giù sotto rete, 23-21 Italia
1° SET: diagonale stretta di Koukartsev, 22-21 Italia
1° SET: fuori anche il servizio di Armoa, 22-20 Italia
1° SET: pipe perfetta di Vicentin, 21-20 Italia
1° SET: out la battuta di Gomez, 21-19 Italia
1° SET: Armoa riduce il passivo, 20-19 Italia
1° SET: Romanò trova la deviazione del muro e allunga per gli Azzurri, 20-18 Italia
1° SET: ancora Bottolo ma questa volta spedisce fuori, 19-18 Italia
1° SET: schiacciata verso zona 1 di Bottolo, 19-17 Italia
1° SET: il muro su Gomez non basta a evitare il punto, 18-17 Italia
1° SET: Vicentin trova lo spazio per imbucare e accorcia, 18-16 Italia
1° SET: in rete il servizio di Sanchez, 18-15 Italia
1° SET: buona la diagonale di Vicentin, 17-15 Italia
1° SET: a rete il tentativo di Gallego, 17-14 Italia
1° SET: funziona il muro di Romanò, 16-14 Italia
1° SET: pallonetto di Giannelli, 15-14 Italia
1° SET: Gomez varia ancora traiettoria, 14-14
1° SET: Bottolo trova il tocco argentino e riporta avanti l'Italia 14-13
1° SET: parallela di Gomez che pareggia i conti, 13-13
1° SET: guizzo sotto rete di Sanchez, 13-12 Italia
1° SET: errore argentino in fase di attacco, 13-11 Italia
1° SET: Romanò ha spazio per far male e non sbaglia, 12-11 Italia
1° SET: Armoa fa muro su Romanò ed è 11-11
1° SET: Sanguinetti non trova il campo, 11-10 Italia
1° SET: colpo vincente di Lavia per l'11-9 Italia
1° SET: Lavia e Sanguinetti rimediano per l'Italia. Punteggio di 9-9 e grandissimo equilibrio in campo
1° SET: ace di Vicentin per l'8-7 Argentina
1° SET: muro di Gallego su Romanò ed è 7-7
1° SET: mani fuori di Romanò e azzurri ancora avanti 7-6
1° SET: Vicentin trova il punto ed è 6-6
1° SET: pipe di Lavia per il 6-5 Italia
1° SET: ancora Gomez in diagonale e 5-5
1° SET: Reazione azzurra, con Bottolo che confeziona la rimonta, 5-4 Italia
1° SET: Armoa ci riprova, ma la diagonale termina fuori, 1-1
1° SET: Armoa utilizza le mani del muro per il primo punto, 1-0 Argentina
INIZIA IL 1° SET!
È il momento degli inni nazionali, tra poco si comincia
Gli avversari degli Azzurri
L'Argentina ha ottenuto fin qui 3 vittorie e 7 sconfitte ed è reduce dal ko per 3 set a 2 contro Cuba. Nell'ultimo scontro diretto ha vinto l'Italia 3-1.
Europei, anche Mattarella all'inaugurazione
Il presidente della Repubblica sarà in tribuna a piazza del Plebiscito, a Napoli, per la gara inaugurale dei Campionati europei maschili di pallavolo. Il torneo sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 26 settembre.
Europei Under 18, l'Italia si ferma in semifinale
Sabato 18 luglio alle 17 la finale per il terzo posto contro la Bulgaria in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW.
Volley Europei U18, Italia battuta dalla Francia in semifinaleVai al contenuto
Una vittoria nell'ultima partita
Gli Azzurri di De Giorgi sono reduci dal successo per 3-0 contro il Belgio.
Vnl, l'Italia batte il Belgio 3-0: la situazione verso le FinalsVai al contenuto
La classifica
Con sei vittorie e quattro sconfitte in dieci partite, l'Italia è 5^ nel girone con 20 punti. Ad accedere alle Finals saranno le prime sette classificate, oltre alla Cina già qualificata come Paese organizzatore.
L'Italia torna in campo per affrontare l’Argentina in Nations League, test fondamentale per accedere alla fase finale in Cina (in programma dal 29 luglio al 2 agosto): inizio fissato alle 12.20.