Vnl, l'Italia conquista la semifinale: battuta l'Olanda 3-0
Tutto facile per l'Italia di Julio Velasco: 3-0 all'Olanda (25-21; 25-16; 25-16) e semifinale di Nations League conquistata. Azzurre trascinate da Antropova (15 punti) e Sylla (14). Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone (gara in programma alle 13:30)
in evidenza
Italia-Olanda 3-0
- (25-21; 25-16; 25-16)
- Le Azzurre conquistano la semifinale di Nations League
- L'avversario sarà la vincente di Brasile-Giappone
Gli Europei femminili su Sky Sport dal 21 agosto
Grande attesa per il volley continentale, con i Campionati Europei femminili in programma su Sky Sport dal 21 agosto al 6 settembre tra Azerbaigian, Cechia, Svezia e Turchia. Gli Europei daranno la possibilità alla formazione vincitrice del titolo continentale di guadagnare il pass per i Giochi di Los Angeles 2028
Antropova: "Contente di aver trovato il ritmo con questa prestazione"
La miglior realizzatrice dell'Italia Kate Antropova (15 punti) ha parlato al termine del match: "Ci divertiamo molto, a cominicare dall'allenamento fino a queste Finals. Come ci ricorda sempre coach Velasco, dobbiamo rimanere calme e concentrate anche quando ci sono le difficoltà. Volevamo trovare il ritmo e siamo contente di averle trovate in questo modo".
Vince l'Italia! 3-0 all'Olanda e semifinale conquistata
Vos ci prova ma va fuori con la palla. L'Italia vince 3-0 contro l'Olanda e avanza in semifinale
Omoruyi da zona 4 trova il punto. Otto match point per l'Italia. 24-16
Invasione aerea dell'Italia con Cambi. Challenge richiesto dalle Azzurre, ma gli arbitri confermano il punto all'Olanda. 23-16
Si rivede Stuut, con uno slash vincente che pulisce la palla vagante. 23-15
Diagonale di Dambrink da zona 2. 23-14
Terzo ace di Antropova! Italia sul +10. 23-13
Antropova trova un altro punto. 22-13
Ace di Antropova! L'Italia vede le semifinali. 21-13
Errore al servizio di Baijens. 20-13
Dambrink trova la diagonale vincente da zona 2. Time out per Velasco. 19-13
Omoruyi ci prova da zona 4 ma il tentativo finisce fuori. 19-12
Parallela di Dambrink da zona 2. 19-11
Muro di Fahr! L'Italia scappa via sul 19-10
Out la pipe di Van De Vosse. 18-10
L'Italia prova a scappare via, con il muro di Antropova. 17-10
Ace di Danesi! 16-10
Antropova trova il punto da zona 2. 15-10
Van De Vosse potente in parallela, Fersino non può nulla. Time out per Velasco. 14-10
Jasper trova il punto per l'Olanda facendo passare la palla in mezzo al muro azzurro. 14-9
Sylla forte ancora da zona 4, l'Olanda prova a tenere la palla su in ricezione ma finisce. 14-8
Errore al servizio di Orro, palla corta che finisce sulla rete. 13-8
Jasper prova a trovare la deviazione del muro ma il tocco non c'è. Palla fuori. L'Olanda chiede il challenge, ma gli arbitri confermano il +6 Italia. 13-7
Sylla che attacco! Diagonale perfetta sull'unico buco lasciato scoperto dalla difesa dell'Olanda. 12-7
Errore al servizio anche per l'Italia con Fahr. 11-7
Errore al servizio di Knollema. 11-6
Colpo forte da zona 4 di Knollema che buca le mani di Nervini. 10-6
Dambrink sbaglia in schiacciata. +5 Azzurre. 10-5
Sylla forte da zona 4, l'Olanda ci prova a tenere la palla ma è punto Italia. 9-5
Orro ancora con la finta e il pallonetto vincente. 8-5
Antropova sbaglia al servizio allungando troppo la parabola. 7-5
Knollema ci prova ma muro di Orro! Italia sul +3. 7-4
Errore al servizio per l'Olanda con Baijens. 6-4
Dambrink con la parallela da zona 2 supera il muro a uno di Nervini. 5-4
Muro di Antropova a una mano che ferma il tentativo di primo tempo di Baijens. 5-3
Ace di Danesi! 4-3
Pallonetto di Nervini che sorprende la difesa olandese. 3-3
Janspen sbaglia la battuta. 2-3
Knollema di nuovo da zona 4 e primo break di vantaggio per l'Olanda. 1-3
Knollema trova il punto che porta per la prima volta l'Olanda in vantaggio in questo match. 1-2
Risponde Dambrink da zona 2. 1-1
Inizia il terzo set
Antropova cala il colpo in parallela per aprire il terzo set. 1-0
L'Italia vince anche il secondo set
Danesi mette in qualche modo la palla a terra con un pallonetto vincente. L'Italia vince 25-16 il secondo set
Parallela di Van De Vosse. L'Olanda si porta sul -8. 24-16
Primo tempo di Baijens. 24-15
Frustrata di Sylla da zona 4 dopo l'errore in difesa dell'Olanda. Azzurre vicine al secondo set. 24-14
Out il tentativo di Antropova da zona 2. 23-14
Stutt mura il tentativo di parallela di Antropova. 23-13
Ancora primo tempo vincente per le Azzurre, questa volta con Danesi. 23-12
Diagonale di Van de Vosse da zona 2- 22-12
Ace di Fahr! Italia sempre più vicina al secondo set. 22-11
Ritorna in campo Egonu che trova il +10 Italia. 21-11
Cambi alza per Fahr che trova con un altro primo tempo il settimo punto personale. 20-11
Jaspen sfonda il muro azzurro. 19-11
Doppio errore al servizio, uno per parte. 19-10
Ace di Antropova a quasi 92 km/h. 18-9
Fahr lavora sulle mani del muro in primo tempo. 17-9
Dambrink da zona 2 trova la deviazione del muro che mette fuori gioco Orro in ricezione. 16-9
Primo tempo fuori misura di Baijens. 16-8
Invasione Italia, punto Olanda. 15-8
Super difesa a palmo aperto di Orro e sul tentativo successivo dell'Olanda arriva il muro di Nervini. Time out Paesi Bassi. 15-7
Ace di Sylla! Italia che prova a scappare via. 14-7
Muro Antropova che neutralizza il tentativo di parallela di Jansen. 13-7
Mani out Sylla da zona 4. 12-7
Ace di Stuut, Nervini non perfetta in ricezione. 11-7
Jansen in diagonale trova le mani out di Antropova. 11-6
Muro di Sylla! Italia sul +6. 11-5
Parallela di Antropova da seconda linea. 10-5
Pallonetto vincente di Knollema. 9-5
Sylla torna a segnare con una diagonale di tutta forza da zona 4. 9-4
Knollema con forza in diagonale trova il buco nella difesa azzurra. 8-4
Sbaglia al servizio Baijens. 8-3
Nollem lavora sulle mani di Orro per il muro fuori. 7-3
Baijens interrompe la striscia azzurra con il primo tempo vincente. 7-2
Antropova forte al servizio, ricezione non perfetta di Jasper e Orro è veloce a rimettere la palla a terra. 7-1
Doppio primo tempo di Fahr, l'Italia scappa via con un break di quattro punti consecutivi. Time out Olanda. 6-1
Knollema da zona 4 ci prova ma va out il suo tentativo con tocco del nastro. 4-1
Nervini gioca ancora con la diagonale e trova il mani out. 3-1
Sylla sbaglia la ricezione sulla schiacciata di Jansen. Primo punto del set per l'Olanda. 2-1
Orro per Nervini che da zona 4 con la diagonale centrale lunga trova il punto. 2-0
Muro di Danesi, primo punto per le Azzurre. 1-0
Inizia il secondo set
Olanda al servizio, si riparte a Macao.
L'Italia vince il primo set
Cambi per Nervini che da zona 4 chiude il set! Finisce 25-21
Equivoco in difesa in ricezione tra le azzurre e Dambrink trova l'ace. 24-21
Invasione di Fahr a muro e se ne va anche il secondo set point per le Azzurre. Time out Velasco. 24-20
Antropova cerca l'ace ma la palla esce di poco. 24-19
Sesto punto di Antropova che da zona 2 trova il set point con la palla spinta. 24-18
Muro Olanda con Dambrink su Nervini. 23-18
Diagonale di Antropova da zona 2. 23-17
Jasper salva la palla e Dambrink punisce con la diagonale stretta. 22-17
Baijens con l'attacco centrale con il primo tempo. 22-16
Orro per Antropova che con forza mette la palla a terra per il punto Italia. 22-15
Spezza la serie azzurra Van De Vosse. 21-15
Sylla forte e precisa! Quando apre la diagonale è difficile da fermare. Italia sul +7. 21-14
Orro per Danesi che con il primo tempo non perdona. 20-14
Jansen attacca da zona 4 e cerca il tocco del muro che non c'è. Palla fuori e l'Italia va sul +5. 19-14
Sylla restituisce il favore a Van De Vosse con il muro. Time out Olanda. 18-14
Orro con il pallonetto che sorprende la difesa olandese! Giocata di fino e punto azzurro. 17-14
Van De Vosse a muro neutralizza il tentativo di Sylla. 16-14
Sylla di forza trova da zona 4 la diagonale stretta vincente. 16-13
Diagonale a segno di Nollem, che sfrutta la deviazione a muro di Fahr. 15-13
Antropova dalla seconda linea trova un punto che spinge l'Italia avanti. 15-12
Invasione di Nervini a muro, punto Olanda. 14-12
Fersino riceve, Orro alza per Fahr che con un primo tempo perfetto porta l'Italia sul +3. 14-11
Antropova prova a cercare la linea di fondo ma esagera. Palla fuori e punto Olanda. C'è però il tocco di mano del muro dei Paesi Bassi, confermato dagli arbitri dopo il challenge richiesto da Velasco. 13-11
Diagonale stretta di Dambrink da zona 2. 12-11
Mani out Nervini da zona 4. 12-10
Due primi tempi vincenti, uno per parte. Prima Danesi, poi Baijens. 11-10
Mano out Jansen da zona 4. 10-9
Vincente di Sylla da zona 4. 10-8
Ancora Bajiens, ancora con la fast. Tre punti consecutivi in questo modo per l'Olanda che ora è a -1. 9-8
Fast di che piega le mani di Bajiens Sylla e l'Olanda si porta a -2. 9-7
Replica Jansen da zona 4. 9-6
Primo punto offensivo per Miriam. Diagonale vincente di Sylla da zona 4. 9-5
La fast di Stuut sorprende l'Italia e l'Olanda prova ad avvicnarsi. 8-5
Diagonale Knollema da zona 4, ritorna a fare punti l'Olanda. 8-4
Alessia Orro! Che muro per la palleggiatrice azzurra. Time out Olanda. 8-3
Altro primo tempo di Fahr che sorprende la difesa avversaria. 7-3
Primo punto per Stella Nervini con il mani out da zona 4. 6-3
Risponde subito l'Olanda con la parallela di Dambrink da zona 2. 5-3
Ricezione di Fersino e punto Italia con il primo tempo di Fahr. 5-2
Diagonale di Knollema da zona 4, questa volta vincente. 4-2
Olanda che si salva ma poi gestisce male l'attacco. La rete consegna il punto alle Azzurre. 4-1
Orro apre per Antropova che scarica tutta la sua forza con una diagonale stretta. 3-1
Dambrink manca l'impatto con il pallone e regala un punto facile all'Italia. 2-1
Sylla riceve bene e Danesi si riscatta subito con un ottimo primo tempo. 1-1
Indecisione di Danesi e Dambrink non perdona con la parallela interna. 0-1
Inizia il match!
Si parte a Macao, Italia al servizio.
È il momento degli inni nazionali
Prima quello dei Paesi Bassi, poi quello dell'Italia: manca sempre meno all'inizio del match
Le 14 azzurre per le Finals di Macao
- Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
- Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
- Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.
- Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
- Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
Sylla: "Un altro test per noi per vedere come siamo cresciute"
A pochi minuti dall'inizio del match, Sylla ha commentato così la sfida contro l'Olanda: "Siamo cariche, è un altro test per noi per vedere come siamo cresciute. Abbiamo fatto tanta fatica contro l'Olanda in passato e sappiamo che non è facile".
Il ct dell'Olanda: "Proveremo a mettere in difficoltà l'Italia"
Parole cariche di orgoglio e voglia di stupire invece quelle pronunciate dal Ct olandese, Felix Koslowski: “Essere qui insieme a queste grandi nazionali ci rende particolarmente orgogliosi e fieri. Sappiamo di dover affrontare una grande squadra come l’Italia ma daremo il massimo combattendo su ogni pallone per provare a mettere in difficoltà questa straordinaria nazionale”.
Danesi: "I titoli degli ultimi anni non servono a nulla se non lo dimostriamo in ogni partita"
Anche capitan Anna Danesi ha parlato in vista della sfida: “Mi aspetto una bella partita in una settimana clou dell’estate. Siamo alle Finals e vedo belle cariche le nostre avversarie così come siamo cariche noi. Veniamo da una settimana in cui ci siamo allenate molto bene ed ora è il momento di iniziare questa settimana che speriamo sia piuttosto impegnativa per noi. Dal punto di vista del gioco forse ci manca ancora qualcosina ma credo che siamo già a buon punto. Ritengo che giocando riusciremo a colmare quelle piccole lacune su cui stiamo lavorando per ritrovare quel feeling che va ritrovato dal momento che molte di noi hanno goduto di un periodo extra di vacanze per la prima volta negli ultimi anni. Già ad Hong Kong ho però rivisto un gruppo forte che vuole fare sempre di più e che non intende fermarsi a quanto fatto negli anni scorsi. Sappiamo di aver espresso una grandissima pallavolo negli ultimi anni ma i titoli servono a poco se non dimostriamo in campo ogni partita il nostro valore. Sappiamo che incontreremo squadra pronte a dare il 1000% nell’affrontare l’Italia e dal canto nostro dovremo avere il carattere giusto per dare, a nostra volta, il 2000%”.
Velasco: "Partita difficile dopo dieci giorni senza gare"
Julio Velasco ha presentato così la sfida: "Adesso però tocca al campo e noi speriamo di fare un buon match contro l’Olanda. Sono certo che sarà una sfida difficile trattandosi della prima partita dopo dieci giorni senza gare e più in generale perché sarà la prima partita in questo tipo di competizioni che sappiamo nascondere molte insidie. Siamo pronti, la squadra sta bene, le ragazze stanno lavorando bene ma siamo consapevoli che nessuna partita è semplice a questo livello. Arriviamo a queste Finals dopo aver dato spazio a tante giocatrici nel corso delle tre week ed ora siamo pronti a dare il meglio di noi stessi. Quello che è accaduto nel passato appartiene al passato. Ho ripetuto alle ragazze che devono scendere in campo pensando di aver perso nelle scorse competizioni dimenticando le statistiche, i trionfi e a quanto fatto nel passato. Dobbiamo essere concentrati solo sul prossimo match, che nello specifico è quello con l’Olanda”.
L'Italia di Velasco apre le Finals di Macao
Inizia la fase finale della Volleyball Nations League femminile. Le Azzurre di Julio Velasco (bicampionesse in carica nel 2024 e 2025) aprono i quarti di finale contro l'Olanda