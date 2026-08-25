Le dichiarazioni del Ct delle Azzurre dopo il successo contro la Slovacchia di Volpini: "L’Italia è il Paese dove da anni la pallavolo è importante e ci sono allenatori bravi, ma la scuola ormai è mondiale - ha detto -. Egonu più aggressiva? Serviva che ritrovasse il ritmo partita, deve mettere a posto la battuta"

La Nazionale di Velasco mette in rassegna un'altra prestazione di livello che vale il 4 su 4 nel pool D agli Europei di volley. Questa volta a cedere 3-0 contro l'Italia è la Slovacchia allenata da Martino Volpini: "Abbiamo lavorato insieme a Busto Arsizio - ha raccontato il Ct delle Azzurre a Sky dopo la partita -, ma a me non piace parlare di scuola italiana perché c'è quella mondiale, gli ultimi anni dimostrano che non ci sono più scuole. I brasiliani del calcio non giocava come 40 anni fa, perché la comunicazione e internet oggi fanno sì che tutti hanno più mezzi. L’iItalia ha molti allenatori bravi e quindi molti Paesi li chiamano a lavorare, anche oggi ho visto la Romania e giocano bene con un allenatore spagnolo, anche la Francia ne ha uno spagnolo. L’Italia è il Paese dove da anni la pallavolo è importante e ci sono allenatori bravi".