Una copertura editoriale completa accompagnerà ogni giornata di gara degli Europei. Per tutte le partite dell'Italia saranno previsti studi pre e post-partita su Sky Sport Arena e Sky Sport 24, che seguirà l'evento con aggiornamenti continui da Göteborg, sede della prima fase delle azzurre. Proprio dalla città svedese, Federica Lodi sarà l’inviata che racconterà, giorno dopo giorno, il percorso della Nazionale, con collegamenti live, interviste esclusive a Julio Velasco e alle protagoniste azzurre, approfondimenti e servizi dal ritiro italiano e dai luoghi simbolo della città svedese. Da Göteborg a Milano Santa Giulia, Sky Sport schiererà la propria “squadra volley” per offrire un racconto completo e coinvolgente dell’evento. Le partite dell'Italia saranno raccontate da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano, mentre da Milano Alessandro Acton guiderà gli studi con il contributo tecnico di Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini. A completare il team editoriale anche i telecronisti Maurizio Trezzi, Rudy Palermo e Giovanni Cristiano, impegnati nel racconto delle migliori sfide della competizione. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.