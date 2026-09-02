Le ragazze di Velasco si giocano un posto in semifinale agli Europei di volley: match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. A Brno la Svezia vince il 1° set (25-21), le Azzurre si prendono il 2° (26-24). Chi passa affronta la vincente di Polonia-Olanda. Gli Europei di volley sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
ITALVOLLEY: TABELLONE - CALENDARIO - GUIDA TV
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Inizia il 3° set!
L'Italia vince il 2° set 26-24!
Antropova chiude i conti al termine di un altro set complicato, che ci ha visto in svantaggio nella fase cruciale. Reazione da applausi delle nostre ragazze, che ora possono iniziare un'altra partita. Haak si conferma straordinaria con 20 punti, ma noi abbiamo Egonu (16) e Antropova (12)
2° SET - Hellvig trova il pareggio, ancora Antropova per un altro set-point... (25-24)
2° SET - Antropova! Sorpasso e set-point! (24-23)
2° SET - Due volte Egonu! Pareggio Italia (23-23)
2° SET - Haak sfonda ancora: Svezia a +2. Velasco chiama il time-out (21-23)
2° SET - Hellvig sbaglia in ricezione, lei come Egonu (21-22)
2° SET - Antropova sbaglia in ricezione, Haak piazza il suo 19° punto per il sorpasso (20-21)
2° SET - Anna Haak per il pareggio svedese (20-20)
1° SET - Hellvig porta a casa uno scambio infinito: Svezia a -1 (20-19)
1° SET - Egonu per il +2! Time-out Svezia (20-18)
1° SET - Davvero impressionante Haak, Egonu risolve col pallonetto (19-18)
1° SET - Pallonetto di Haak, che continua a trovare soluzioni diverse e vincenti. Non è da meno Egonu (18-17)
1° SET - Diagonale di Haak, Orro ci riporta in vantaggio (17-16)
1° SET - Egonu per il pareggio, Danesi mura per il sorpasso! (16-15)
1° SET - Punto numero 15 di Haak, a segno anche la sorella Anna. E Velasco chiama il time-out (14-15)
1° SET - Reazione Italia: Olofsson sbaglia, poi ci pensa Antropova (14-13)
1° SET - Haak a segno, poi Sylla attacca sull'antenna e Olofsson piazza l'ace per il sorpasso svedese (12-13)
1° SET - Hellvig accorcia, Egonu raggiunge la doppia cifra (12-10)
1° SET - La diagonale della solita Haak, poi il primo tempo di Danesi (11-9)
1° SET - Orro sbaglia in battuta, lei come Andersson (10-8)
1° SET - Antropova on fire! Italia a +2: Micelli chiama il time-out (9-7)
1° SET - Complicato l'attacco di Antropova che viene murato. Discorso opposto nel punto seguente (8-7)
1° SET - Antropova trova un altro punto, ma si riaccende anche Haak (7-6)
1° SET - Si sblocca Fahr, fuori l'attacco di Hellvig per il sorpasso (6-5)
1° SET - Pallonetto di Antropova per il pareggio, che poi viene murata da Andersson (4-5)
1° SET - Lunga la battuta di Egonu, che poi rimedia (3-4)
1° SET - Hellvig sbaglia, poi l'ace di Egonu! (2-3)
1° SET - Velasco chiede il tocco del muro sull'attacco lungo di Egonu, ma la revisione non ci aiuta. Partenza negativa per l'Italia (0-3)
1° SET - Il primo punto è di Anna Haak, poi fallo azzurro (0-2)
Al via il 2° set: forza Azzurre!
La Svezia vince il 1° set 25-21
Inizio in salita per le ragazze di Velasco che, a differenza di quanto accaduto nell'incrocio disputato nel girone, faticano a contenere la scatenata Isabelle Haak (già 11 punti per lei). Meglio le svedesi per gestione e precisione. Sono 7 i punti Egonu, 5 di Sylla e 4 di Antropova
1° SET - Anna Haak da posto 4. E la Svezia guadagna i primi set-point (21-24)
1° SET - Due volte Egonu! Torniamo a -2 e Micelli chiama il time-out (21-23)
1° SET - Punto numero 12 di Haak: Italia in difficoltà (19-23)
1° SET - Incontenibile Haak: Svezia a +3 (19-22)
1° SET - Diagonale di Antropova, Haak va in doppia cifra (19-21)
1° SET - Lunga la battuta di Fahr, murata Adigwe per il +2 Svezia. Velasco chiama il time-out (18-20)
1° SET - Antropova torna ad aggiornare i suoi numeri. E Haak stavolta sbaglia: pareggio Italia (18-18)
1° SET - Fuori l'attacco di Adigwe: Svezia a +2 (16-18)
1° SET - Fallo di Hellvig, ancora Haak che non sta sbagliando nulla (16-17)
1° SET - Il pallonetto di Sylla per il pareggio, Haak riporta avanti le svedesi (15-16)
1° SET - Fuori la diagonale di Egonu: sorpasso Svezia (14-15)
1° SET - Era annunciata alla vigilia, ma Isabelle Haak è partita fortissimo: già 7 punti per lei. E Gustafsson trova il pareggio: time-out di Velasco (14-14)
1° SET - Ace di Isabelle Haak, Egonu per il +2 (14-12)
1° SET - Danesi registra il primo punto della sua partita, Isabelle Haak a segno col pallonetto (13-11)
1° SET - Diagonale di Antropova, lei come Anna Haak (12-10)
1° SET - Ancora Isabelle Haak: parziale di 3-0 per le svedesi (11-9)
1° SET - Stavolta sbaglia Egonu, perfetta invece la diagonale di Isabelle Haak (11-8)
1° SET - Quarto punto di Egonu: time-out di Micelli (11-6)
1° SET - Ancora Hellvig a trovare le mani del muro azzurro, c'è il tocco di Orro a risolvere un palleggio prolungato (10-6)
1° SET - Pallonetto di Egonu, difficile l'attacco di Isabelle Haak che termina in rete (9-5)
1° SET - Grande avvio di Sylla, poi la parallela di Hellvig (7-5)
1° SET - Isabelle Haak a segno, lungo l'attacco di Egonu (6-4)
1° SET - Due volte Sylla! Sorpreso il muro svedese (6-2)
1° SET - Allungo azzurro col tocco di Egonu, lunga la battuta di Antropova (4-2)
1° SET - Egonu mette la sua prima firma nel match, Sylla trova invece le mani del muro svedese (3-1)
1° SET - Subito la diagonale di Antropova, risponde Isabelle Haak (1-1)
Si parte!
Inizia il 1° set: Italia al servizio!
Il sestetto della Svezia
- Hellvig
- Julevik
- Andersson
- Olofsson
- Isabelle Haak
- Anna Haak
- Brink (libero)
Il sestetto dell'Italia
- Orro
- Sylla
- Antropova
- Danesi
- Fahr
- Egonu
- Fersino (libero)
Squadre in campo a Brno: ora gli inni nazionali!
Italia-Svezia, i precedenti
Sei vittorie azzurre in altrettanti incroci disputati in passato tra i quali i tre disputati agli Europei: 3-0 nel 1967, 3-0 nel 1983 e 3-0 nel girone lo scorso 23 agosto
Europei di volley, il tabellone completo
Europei di volley, tabellone e calendario partite: Italia-Svezia ai quartiVai al contenuto
A tu per tu con Micelli, il Ct italiano della Svezia
Orro incontra Sangiuliano: "Il mio palleggio libero"
Velasco: "Giochiamo bene individualmente e di squadra"
Così il Ct azzurro dopo il 3-0 alla Bulgaria
Italia, 6 su 6 nel torneo contro la Bulgaria: gli highlights
Chiuso il girone a punteggio pieno, le Azzurre si sono ripetute agli ottavi di finale. LA CRONACA DELLA PARTITA
Svezia già battuta 3-0 nel girone
Era lo scorso 23 agosto, terzo match nel gruppo D vinto a Goteborg contro le padroni di casa. IL RACCONTO DEL MATCH
Il calendario dell'Italvolley agli Europei
Le Azzurre erano inserite nel pool D e hanno vinto tutte le sfide del girone prima di battere la Bulgaria agli ottavi:
- Italia-Croazia 3-0
- Italia-Montenegro 3-0
- Italia-Svezia 3-0
- Italia-Slovacchia 3-0
- Italia-Francia 3-1
- Italia-Bulgaria 3-0
Italvolley agli Europei: calendario partite con date, orari e risultatiVai al contenuto
Le 14 convocate di Velasco agli Europei
- Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro
- Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova
- Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr
- Opposti: 15 Merit Adigwe, 18. Paola Egonu
- Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino
Europei su Sky, le 14 convocate del ct VelascoVai al contenuto
Le date dell'Europeo
Il format del torneo
Siamo partiti da 24 le Nazionali in campo per conquistare l'Europeo. La fase a gironi si è disputata in quattro Paesi ospitanti: Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaijan e Svezia, con le sedi di Istanbul, Brno, Baku e Goteborg. Al termine della prima fase, le prime quattro classificate di ciascun girone si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si sono disputati dal 30 agosto al 1° settembre, seguono i quarti di finale il 2 e 3 settembre. La fase conclusiva del torneo, con semifinali e finali, è in programma il 5 e 6 settembre a Istanbul, che ospiterà anche parte della fase a eliminazione diretta
Tutte le partite dell'Italia con studi pre e post
Una copertura editoriale completa accompagnerà ogni giornata di gara degli Europei. Per tutte le partite dell'Italia saranno previsti studi pre e post-partita su Sky Sport Arena e Sky Sport 24, che seguirà l'evento con aggiornamenti continui da Göteborg, sede della prima fase delle azzurre. Proprio dalla città svedese, Federica Lodi sarà l’inviata che racconterà, giorno dopo giorno, il percorso della Nazionale, con collegamenti live, interviste esclusive a Julio Velasco e alle protagoniste azzurre, approfondimenti e servizi dal ritiro italiano e dai luoghi simbolo della città svedese. Da Göteborg a Milano Santa Giulia, Sky Sport schiererà la propria “squadra volley” per offrire un racconto completo e coinvolgente dell’evento. Le partite dell'Italia saranno raccontate da Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano, mentre da Milano Alessandro Acton guiderà gli studi con il contributo tecnico di Francesca Piccinini, Alessia Gennari e Roberto Prini. A completare il team editoriale anche i telecronisti Maurizio Trezzi, Rudy Palermo e Giovanni Cristiano, impegnati nel racconto delle migliori sfide della competizione. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche su skysport.it, la APP Sky Sport e i canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.
Gli Europei di volley femminili in diretta su Sky
Prosegue la grande Estate Italiana nella Casa dello Sport di Sky con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: i Campionati Europei femminili di Volley 2026, da venerdì 21 agosto a domenica 6 settembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Oltre alle partite dell’Italia, Sky trasmetterà le migliori sfide della fase a gironi con almeno due match al giorno. Dalla fase a eliminazione diretta, saranno inoltre visibili tutte le gare degli ottavi di finale, dei quarti, delle semifinali e delle finali.
Dove vedere Italia-Svezia
Diretta alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Battuta la Bulgaria agli ottavi, prosegue la fase a eliminazione diretta dell'Italia agli Europei di volley femminili. Alle 19 è sfida ai quarti contro la Svezia, già incrociata nel girone, per accedere alla Final Four di Istanbul
L’Italia presenta un bilancio di 9 vittorie e 8 sconfitte nelle partite degli Europei disputate contro le Nazionali dei Paesi ospitanti. Le Azzurre hanno vinto le ultime tre sfide contro le padrone di casa: 3-0 contro la Croazia nella fase a gironi del 2021 (a Zara), 3-1 contro la Serbia nella finale del 2021 (a Belgrado) e 3-0 alla Svezia nel girone di questa edizione
In questo secolo, l’Italia ha vinto 18 delle 23 partite disputate agli Europei contro Nazionali guidate da allenatori italiani. La sfida più recente è stata la vittoria per 3-0 contro la Bulgaria di Marcello Abbondanza agli ottavi di questo torneo
Le italiane Paola Egonu (807 punti) ed Ekaterina Antropova (636) e la svedese Isabelle Haak (619) sono state le tre migliori realizzatrici della Serie A1 italiana 2025/26
Alla guida della Nazionale italiana maschile, Julio Velasco ha vinto tutte e tre le partite disputate contro la Svezia agli Europei compresa la finale per la medaglia d’oro del 1989 a Stoccolma (3-1). In quella stessa edizione, sempre a Stoccolma, l’Italia di Velasco superò la Svezia per 3-0 nella fase a gironi, per poi batterla nuovamente 3-0 nella fase a gironi degli Europei 1993. Si è ripetuto anche alla guida delle ragazze nel girone di questo Europeo
Alla guida della Bulgaria, Lorenzo Micelli ha perso tutte e quattro le partite ufficiali disputate contro l’Italia senza conquistare set, compresa la sfida della fase a gironi degli Europei 2023. Gli altri tre incontri si sono disputati in Volleyball Nations League (2022, 2023 e 2024). All'elenco si aggiunge la sconfitta da Ct della Svezia lo scorso 23 agosto