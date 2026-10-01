Velasco sull'addio di Messi alla nazionale: "Molti che lo osannano prima lo insultavano"

Ospite al Festival dello Sport di Trento , il ct dell'Italvolley femminile Julio Velasco ha commentato l'addio alla nazionale argentina del connazionale Lionel Messi (in diretta esclusiva mercoledì 7 ottobre all'1 su Sky e in streaming su NOW ): "E' molto bello che abbia la possibilità di giocare una partita di addio a Buenos Aires: sarà una festa incredibile. Tanti che saranno lì a osannarlo, però, prima lo insultavano in modo feroce quando l'Argentina perdeva le finali di Copa America. Invece, da quando ha vinto, è diventato un altro semi Dio come Maradona . Mi sembra che i giudizi dei tifosi debbano essere equilibrati. Ora se vai in Argentina e chiedi in giro sembra che nessuno lo insultava, invece succedeva proprio così. Dobbiamo riflettere sul modo in cui si tifa".

"Se l'Italia gioca male bisogna urlare, non fischiare"

Sempre riguardo al tifo, Velasco ha aggiunto: "Se uno è tifoso dell'Italia e vede che gioca male, deve urlare più forte, non fischiare. Deve stare vicino, altrimenti non è un tifoso, è un giudice. Ammiro la tifoseria delle squadre inglesi, perché quando stanno perdendo 3-0 urlano tutti". Velasco ha raccontato anche il suo stato d'animo dopo l'Europeo di pallavolo perso in finale contro la Turchia. "Ho detto alle ragazze che ero orgoglioso di loro perché hanno fatto il massimo". E sull'odio online: "Tante volte chi gioca in Italia ha paura di sbagliare. Tante volte ho detto alle mie ragazze di chiudere i social. L'anonimato permette un'aggressione che va oltre qualsiasi limite. Dobbiamo proteggerci”. Infine, una considerazione sui campioni italiani di oggi. "Mi colpisce la forza mentale di Sinner, il suo stare sempre nel qui e ora. Kimi (Antonelli), invece, è incredibile per l'età, un ragazzino che quando si mette in macchina è un fenomeno. Vorrei trovare Federica Brignone e invitarla a parlare alla Nazionale, perché la forza di superare i limiti spesso è attribuita ai maschi ma nelle donne è ancora più grande".