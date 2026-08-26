Volley maschile, i test match pre-Europei su Sky

Italvolley maschile, FIPAV Cup Men Elite: i test match pre-Europei su Skyguida tv
In programma un nuovo appuntamento con la pallavolo su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 26 a sabato 30 agosto, la Nazionale maschile sarà impegnata con la FIPAV Cup Men Elite, per gli ultimi test ufficiali prima dei Campionati Europei maschili di volley, in programma dal 9 al 26 settembre e in diretta su Sky Sport
Un nuovo appuntamento con la pallavolo maschile su Sky e NOW: FIPAV Cup Men Elite. Gli azzurri scenderanno per la prima volta sul parquet del PalaCalafiore, di Reggio Calabria, mercoledì 26 agosto alle 21.00 su Sky Sport Arena, per la sfida contro la Germania. Successivamente si trasferiranno al PalaRescifina di Messina, dove venerdì 28 agosto alle 20.00 su Sky Sport Arena si sfideranno contro Cuba. Appuntamento conclusivo sabato 30 agosto, alle 21.00, su Sky Sport Mix per la sfida contro il Brasile. La telecronaca delle partite è affidata a Roberto Prini e Andrea Zorzi, con Bruno Palermo come inviato per interviste ed approfondimenti.
FIPAV Cup Men Elite, la programmazione su Sky e NOW
Mercoledì 26 agosto
- ore 21.00: ITALIA-GERMANIA su Sky Sport Arena. Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi
Venerdì 28 agosto
- ore 20.00: ITALIA-CUBA su Sky Sport Arena. Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi
Domenica 30 agosto
- ore 21.00: ITALIA-BRASILE su Sky Sport Mix. Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi