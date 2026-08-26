Volley maschile, i test match pre-Europei su Sky

In programma un nuovo appuntamento con la pallavolo su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledì 26 a sabato 30 agosto, la Nazionale maschile sarà impegnata con la FIPAV Cup Men Elite, per gli ultimi test ufficiali prima dei Campionati Europei maschili di volley, in programma dal 9 al 26 settembre e in diretta su Sky Sport

ITALIA-FRANCIA LIVE