Ultimo appuntamento di preparazione per l'Italia di De Giorgi in vista degli Europei (in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 26 settembre). Gli Azzurri affrontano il Brasile nella sfida conclusiva della Fipav Cup Men Élite di Messina: segui la gara in diretta a partire dalle 21 su skysport.it e Sky Sport Arena
Dopo il Brasile, iniziano gli Europei su Sky Sport
Il grande evento, organizzato dall’Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, si svolgerà tra Napoli, Modena, Torino e Milano dal 10 al 26 settembre prossimi, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ed è stato presentato a Roma.
L'ultima partita dell'Italia di De Giorgi
Nella seconda gara della Fipav Cup MenÉlite, gli Azzurri hanno perso a Messina contro Cuba per 3-2, con i parziali di 25-22, 21-25, 16-25, 25-19, 15-13. In questa sfida ha fatto il suo esordio assoluto in nazionale Bryan Argilagos.
Volley, Italia sconfitta 3-2 da Cuba nella Fipav Cup Men EliteVai al contenuto
Un primo match da record per gli Azzurri
130 punti in un set: Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo-Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito, durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli Azzurri per 3-2 (con un ulteriore record...)
Volley, Italia-Germania: primo set infinito e da record! Finisce 64-66. Poi gli Azzurri vincono 3-2Vai al contenuto
Italia-Brasile su Sky Sport Arena
Ultima gara della Fipav Cup Men Élite per l'Italia che affronterà alle 21 il Brasile. La partita è in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e su skysport.it