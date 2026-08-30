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Italia-Brasile (Volley Fipav Cup Men Elite), il risultato in diretta LIVE dalle 21

live Volley

Ultimo appuntamento di preparazione per l'Italia di De Giorgi in vista degli Europei (in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 10 al 26 settembre). Gli Azzurri affrontano il Brasile nella sfida conclusiva della Fipav Cup Men Élite di Messina: segui la gara in diretta a partire dalle 21 su skysport.it e Sky Sport Arena

EUROPEI SU SKY, MATTARELLA SARÀ AL MATCH INAUGURALE

LIVE

Dopo il Brasile, iniziano gli Europei su Sky Sport

Il grande evento, organizzato dall’Italia insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania, si svolgerà tra Napoli, Modena, Torino e Milano dal 10 al 26 settembre prossimi, sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ed è stato presentato a Roma.

L'ultima partita dell'Italia di De Giorgi

Nella seconda gara della Fipav Cup MenÉlite, gli Azzurri hanno perso a Messina contro Cuba per 3-2, con i parziali di 25-22, 21-25, 16-25, 25-19, 15-13. In questa sfida ha fatto il suo esordio assoluto in nazionale Bryan Argilagos.

Volley, Italia sconfitta 3-2 da Cuba nella Fipav Cup Men Elite

Volley, Italia sconfitta 3-2 da Cuba nella Fipav Cup Men Elite

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Un primo match da record per gli Azzurri

130 punti in un set: Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo-Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito, durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli Azzurri per 3-2 (con un ulteriore record...)

Volley, Italia-Germania: primo set infinito e da record! Finisce 64-66. Poi gli Azzurri vincono 3-2

Volley, Italia-Germania: primo set infinito e da record! Finisce 64-66. Poi gli Azzurri vincono 3-2

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Italia-Brasile su Sky Sport Arena

Ultima gara della Fipav Cup Men Élite per l'Italia che affronterà alle 21 il Brasile. La partita è in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e su skysport.it

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