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il commento

Quello dell'Italvolley non è un oro perso, ma un argento conquistato. Col sorriso

Stefano Locatelli

A Istanbul è sfumato per mano della Turchia di Santarelli un traguardo che l'Italia aveva a portata di mano, ma il bilancio di questi due anni resta clamorosamente in attivo. E le nostre ragazze hanno comunque dimostrato ancora una volta di riuscire a insegnarci sempre qualcosa di nuovo

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