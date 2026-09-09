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l'intervista

Giannelli: "L'Europeo sarà durissimo, ma se giochiamo da Italia..."

Alessandro Acton

Alessandro Acton

Piazza del Plebiscito, il ricordo del Foro Italico e un Europeo da affrontare da campioni del mondo. Giannelli racconta le emozioni dell’esordio a Napoli, le difficoltà di giocare all’aperto e soprattutto la consapevolezza che in questo torneo nulla sarà scontato

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