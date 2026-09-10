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Italia-Svezia in tv e streaming: dove vedere la partita degli Europei di volley

Volley

L'avventura dell'Italia del Ct Ferdinando de Giorgi agli Europei maschili di volley comincia oggi, giovedì 10 settembre. Gli Azzurri sfideranno la Svezia a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Il match, che comincerà alle 21.05, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

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L'attesa è finita: oggi, 10 settembre, comincia il cammino dell'Italia agli Europei maschili di volley. Inseriti nel pool A, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi, che si presentano da Campioni del Mondo in carica e come uno dei Paesi ospitanti del torneo, esordiranno davanti al pubblico casalingo di Piazza del Plebiscito, a Napoli. L'avversario di serata sarà la Svezia, allenata dall'olandese Gido Vermeulen.

 

Il match inizierà alle 21.05 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Come capiterà in tutte le partite dell'Italia agli Europei di volley maschile, anche la gara con la Svezia avrà degli studi pre e post con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale.

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