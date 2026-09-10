L'avventura dell'Italia del Ct Ferdinando de Giorgi agli Europei maschili di volley comincia oggi, giovedì 10 settembre. Gli Azzurri sfideranno la Svezia a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Il match, che comincerà alle 21.05, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'attesa è finita: oggi, 10 settembre, comincia il cammino dell'Italia agli Europei maschili di volley. Inseriti nel pool A, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi, che si presentano da Campioni del Mondo in carica e come uno dei Paesi ospitanti del torneo, esordiranno davanti al pubblico casalingo di Piazza del Plebiscito, a Napoli. L'avversario di serata sarà la Svezia, allenata dall'olandese Gido Vermeulen.

Il match inizierà alle 21.05 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Come capiterà in tutte le partite dell'Italia agli Europei di volley maschile, anche la gara con la Svezia avrà degli studi pre e post con Federica Lodi, Rachele Sangiuliano e Roberto Prini. Alessandro Acton seguirà gli azzurri da inviato, mentre Stefano Locatelli e Andrea Zorzi racconteranno le sfide della Nazionale.