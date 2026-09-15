Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Italia-Cechia, risultato della partita agli Europei di volley maschile in diretta

live europei volley

Torna in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri affrontano la Cechia nel quarto match della Pool A dopo aver vinto le prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia e aver già conquistato la qualificazione agli ottavi. La sfida è in diretta dalle 21.05 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Qui di seguito la cronaca del match

CLASSIFICHE - CALENDARIO PARTITE

LIVE

E dopo la Slovacchia? Il calendario dell'Italia

Tutti gli orari e come seguire i prossimi match degli Azzurri

Italia agli Europei di volley maschile: date, orari e dove vedere le partite

Italia agli Europei di volley maschile: date, orari e dove vedere le partite

Vai al contenuto

Le classifiche dell'Europeo di volley

Tutte le classifiche dei gironi aggiornate in attesa dell'ultimo match della settimana giornata tra Italia e Cechia

Europei volley maschile, la classifica dell'Italia e dei gironi in diretta

Europei volley maschile, la classifica dell'Italia e dei gironi in diretta

Vai al contenuto

Riguarda gli HIGHLIGHTS della vittoria con la Slovacchia

Gli azzurri partono forte con il 25-17 del primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25 soprattutto per i troppi errori al servizio. La reazione è immediata: dominio nel terzo parziale, chiuso 25-10, prima del 25-19 che vale il successo. Grande protagonista Pardo Mati con 22 punti, davanti a Romanò e Bottolo con 16

Volley, dove vedere Italia-Cechia

Quarto appuntamento nella Pool A martedì 15 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: gli azzurri affrontano la Cechia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30

Torna in campo l'Italia: alle 21:05 la sfida alla Cechia

L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo dopo le prime tre vittorei. Lo fa ancora a Modena, al PalaPanini, contro la Cechia. La partita, come tutto l'Europeo di volley maschile, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. In questo live-blog, l'avvicinamento al match e la cronaca della partita

italia cechia
statistiche

L’ultimo confronto ufficiale tra Repubblica Ceca e Italia si è disputato nel torneo  di qualificazione olimpica del settembre 2023. Gli Azzurri hanno vinto 3-1 grazie  ai 18 punti di Yuri Romanò. Jan Hadrava ha realizzato 22 punti per la Repubblica  Ceca

statistiche

La Repubblica Ceca ha vinto le ultime due partite di EuroVolley disputate contro  nazionali ospitanti: 3-2 contro i Paesi Bassi ad Amsterdam nel 2019 e 3-0 contro  la Macedonia del Nord a Skopje nel 2023.

statistiche

La Repubblica Ceca ha un bilancio di otto vittorie e otto sconfitte all’EuroVolley  contro le nazionali ospitanti. Il primo confronto contro una squadra di casa risale  al 1948, quando vinse 3-0 contro l’Italia a Roma.

statistiche

Le due vittorie della Repubblica Ceca contro una nazionale campione del mondo  in carica sono arrivate contro l’Unione Sovietica nel 1963 (3-2) e contro la  Germania Est nel 1971 (3-0).

statistiche

La Repubblica Ceca ha affrontato 15 volte la squadra campione del mondo in  carica all’EuroVolley, con un bilancio di due vittorie e 13 sconfitte. Ha perso le  ultime 11 sfide. L’ultima è stata contro la Polonia all’EuroVolley 2019 (0-3). La  Repubblica Ceca ha affrontato l’Italia campione del mondo in carica nel 1991 (0 3), 1993 (0-3), 1995 (0-3) e 2001 (0-3)

statistiche

L’ultimo confronto all’EuroVolley è stato il successo per 3-1 dell’Italia nella fase a  gironi del 2021. Giulio Pinali (22 punti, di cui 5 ace e 5 muri) e Alessandro  Michieletto (20) furono i migliori realizzatori azzurri. Michal Finger realizzò 22 punti  per la Repubblica Ceca.

statistiche

L’ultima vittoria della Repubblica Ceca contro l’Italia all’EuroVolley risale al 1985,  quando si impose 3-1.

statistiche

All’EuroVolley, l’Italia ha avuto una striscia vincente più lunga contro una singola  nazionale: 13 vittorie consecutive contro la Finlandia dal 1958 al 2015.

statistiche

L’Italia ha un bilancio di 10 vittorie e 5 sconfitte nelle sfide di EuroVolley contro la  Repubblica Ceca, considerando anche i precedenti contro la Cecoslovacchia. Gli  Azzurri hanno vinto le ultime otto sfide, dal 1991 al 2021.

Volley: Altre Notizie

Turchia regina d'Europa. Italia ko al tie-break

EUROPEI VOLLEY

Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli...

Italia-Turchia, sfida per l'oro alle 18 su Sky

Volley

Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le Azzurre di...

Velasco: "Abbiamo fame ma dovremo isolarci"

VIDEO

Nel video, Julio Velasco racconta le sue sensazioni alla vigilia di Italia-Turchia, finale degli...

Azzurre in finale! 3-1 alla Polonia

eurovolley

L'Italia è in finale ai campionati europei di volley femminile: le Azzurre di Velasco la chiudono...

Europei volley, Italia-Polonia alle 18 LIVE su Sky

la semifinale

L'Italia di Julio Velasco torna in campo agli Europei di volley femminile 2026 per la semifinale...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS