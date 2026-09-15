La Repubblica Ceca ha affrontato 15 volte la squadra campione del mondo in carica all’EuroVolley, con un bilancio di due vittorie e 13 sconfitte. Ha perso le ultime 11 sfide. L’ultima è stata contro la Polonia all’EuroVolley 2019 (0-3). La Repubblica Ceca ha affrontato l’Italia campione del mondo in carica nel 1991 (0 3), 1993 (0-3), 1995 (0-3) e 2001 (0-3)