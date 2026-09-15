L’ultimo confronto ufficiale tra Repubblica Ceca e Italia si è disputato nel torneo di qualificazione olimpica del settembre 2023. Gli Azzurri hanno vinto 3-1 grazie ai 18 punti di Yuri Romanò. Jan Hadrava ha realizzato 22 punti per la Repubblica Ceca
Italia-Cechia, risultato della partita agli Europei di volley maschile in diretta
Torna in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi. Gli azzurri affrontano la Cechia nel quarto match della Pool A dopo aver vinto le prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia e aver già conquistato la qualificazione agli ottavi. La sfida è in diretta dalle 21.05 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Qui di seguito la cronaca del match
E dopo la Slovacchia? Il calendario dell'Italia
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Le classifiche dell'Europeo di volley
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Riguarda gli HIGHLIGHTS della vittoria con la Slovacchia
Gli azzurri partono forte con il 25-17 del primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25 soprattutto per i troppi errori al servizio. La reazione è immediata: dominio nel terzo parziale, chiuso 25-10, prima del 25-19 che vale il successo. Grande protagonista Pardo Mati con 22 punti, davanti a Romanò e Bottolo con 16
Volley, dove vedere Italia-Cechia
Quarto appuntamento nella Pool A martedì 15 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: gli azzurri affrontano la Cechia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30
Torna in campo l'Italia: alle 21:05 la sfida alla Cechia
L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo dopo le prime tre vittorei. Lo fa ancora a Modena, al PalaPanini, contro la Cechia. La partita, come tutto l'Europeo di volley maschile, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. In questo live-blog, l'avvicinamento al match e la cronaca della partita
La Repubblica Ceca ha vinto le ultime due partite di EuroVolley disputate contro nazionali ospitanti: 3-2 contro i Paesi Bassi ad Amsterdam nel 2019 e 3-0 contro la Macedonia del Nord a Skopje nel 2023.
La Repubblica Ceca ha un bilancio di otto vittorie e otto sconfitte all’EuroVolley contro le nazionali ospitanti. Il primo confronto contro una squadra di casa risale al 1948, quando vinse 3-0 contro l’Italia a Roma.
Le due vittorie della Repubblica Ceca contro una nazionale campione del mondo in carica sono arrivate contro l’Unione Sovietica nel 1963 (3-2) e contro la Germania Est nel 1971 (3-0).
La Repubblica Ceca ha affrontato 15 volte la squadra campione del mondo in carica all’EuroVolley, con un bilancio di due vittorie e 13 sconfitte. Ha perso le ultime 11 sfide. L’ultima è stata contro la Polonia all’EuroVolley 2019 (0-3). La Repubblica Ceca ha affrontato l’Italia campione del mondo in carica nel 1991 (0 3), 1993 (0-3), 1995 (0-3) e 2001 (0-3)
L’ultimo confronto all’EuroVolley è stato il successo per 3-1 dell’Italia nella fase a gironi del 2021. Giulio Pinali (22 punti, di cui 5 ace e 5 muri) e Alessandro Michieletto (20) furono i migliori realizzatori azzurri. Michal Finger realizzò 22 punti per la Repubblica Ceca.
L’ultima vittoria della Repubblica Ceca contro l’Italia all’EuroVolley risale al 1985, quando si impose 3-1.
All’EuroVolley, l’Italia ha avuto una striscia vincente più lunga contro una singola nazionale: 13 vittorie consecutive contro la Finlandia dal 1958 al 2015.
L’Italia ha un bilancio di 10 vittorie e 5 sconfitte nelle sfide di EuroVolley contro la Repubblica Ceca, considerando anche i precedenti contro la Cecoslovacchia. Gli Azzurri hanno vinto le ultime otto sfide, dal 1991 al 2021.