Come far rinascere la Nazionale di calcio ispirandosi a quelle di volley

Come far rinascere la Nazionale di calcio ispirandosi a quelle di volleyl'intervista
In occasione dell'annuncio dell'acquisizione dei diritti degli Europei di calcio 2028 su Sky Sport, è intervenuto anche il ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi che ha raccontato il percorso di rinascita degli Azzurri e la filosofia alla base dei successi degli ultimi anni, che può ispirare anche il nuovo ciclo di Mancini. Poi lo sguardo sull'Europeo in corso: giovedì alle 21.05 Italia-Slovenia, decisiva per il primo posto nella Pool A, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Guarda il VIDEO
Valorizzare quello che c'è senza concentrarsi soltanto su ciò che manca, dare opportunità ai giovani e creare un ambiente in cui crescere, con un forte senso di appartenenza alla maglia. È questa la filosofia di Ferdinando De Giorgi, ct dell'Italivolley, raccontata in occasione della presentazione dei nuovi diritti degli Europei di calcio insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri e Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky.
"Bisogna creare ambiente dove i giovani possano crescere"
"Una delle cose che ho pensato quando abbiamo iniziato questo nuovo percorso è stata focalizzarmi su quello che avevamo, non su quello che mancava", ha spiegato De Giorgi. Un principio diventato centrale nella costruzione dell'Italvolley e che potrebbe essere un esempio per la Nazionale di Mancini: "Bisogna guardare le potenzialità, non i difetti e creare un ambiente che possa valorizzare i giovani".
Fondamentale, infatti, il lavoro svolto sui giovani: "I talenti ci sono sempre, bisogna creare un ambiente dove possano crescere nel modo corretto, essere stimolati ma non giudicati continuamente". E poi dargli una possibilità concreta: "L'importante è che quelli che meritano abbiano l'opportunità". Una filosofia che parte dal lavoro della Federazione e dei club e che permette alla Nazionale maggiore di inserire continuamente nuovi giocatori giovani. "Quando non arrivano i risultati la tendenza è focalizzarsi su quello che non c'è, invece bisogna focalizzarsi sulle cose positive che ci sono in tutte le realtà".
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"La squadra ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà"
Con Ferdinando De Giorgi non si poteva non parlare dell'Europeo di volley in corso fino al 26 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW. Il ct è soddisfatto soprattutto per la capacità mostrata dagli azzurri di superare i momenti complicati: "Quello che mi interessa è migliorare la qualità del gioco ma anche la capacità di reagire alle difficoltà perché in un torneo lungo è importantissimo". Ora c'è la Slovenia, ultimo appuntamento della Pool A e sfida decisiva per il primo posto: "È una squadra che punta alle medaglie, sarà una partita molto impegnativa e una bella sfida". Italia-Slovenia è in programma giovedì alle 21.05, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.