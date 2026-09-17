Italia-Slovenia, risultato della partita agli Europei di volley maschile in diretta live
Ultimo impegno nella Pool A per l'Italia di Ferdinando De Giorgi agli Europei di volley maschile. Contro la Slovenia basterà vincere due set per qualificarsi al primo posto del girone e sfidare la Danimarca agli ottavi. Il match è in diretta dalle 21.05 su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e si può seguire sul liveblog di skysport.it
CLASSIFICHE - LE COMBINAZIONI PER GLI OTTAVI E IL POSSIBILE TABELLONE
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Riguarda gli HIGHLIGHTS di Italia-Cechia
Rivivi la vittoria in 4 set degli azzurri nell'ultimo match. La Repubblica Ceca è arrivata quarta nel Mondiale dello scorso anno
Dove vedere Italia-Slovenia
Quinto e ultimo appuntamento nella Pool A giovedì 17 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: gli azzurri affrontano la Slovenia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30
L’ultima sconfitta di De Giorgi contro la Slovenia risale alla VNL 2024, quando l’Italia perse 0-3 e sulla panchina slovena sedeva Gheorghe Cretu
Alessandro Bovolenta (21 punti) è stato il miglior realizzatore dell’Italia in quella vittoria di VNL nel 2026. Rok Mozic ha realizzato 19 punti per la Slovenia di Fabio Soli. Il figlio d'arte azzurro non è stato però convocato per questa rassegna
L’Italia ha vinto otto delle ultime nove sfide contro la Slovenia a EuroVolley (fase a gironi e finale 2021), al Campionato del Mondo (semifinale 2022) e in Volleyball Nations League (2022-2026), compreso il successo per 3-1 ottenuto a Lubiana nella VNL 2026 il 28 giugno
Nella semifinale del 2015, Tine Urnaut ha realizzato 22 punti per la Slovenia di Andrea Giani. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena hanno chiuso con 15 punti ciascuno per l’Italia
Il bilancio della Slovenia a EuroVolley contro la squadra campione del mondo in carica è di quattro vittorie e una sconfitta. Tutti e cinque i precedenti sono stati contro la Polonia tra il 2015 e il 2021, compreso il successo per 3-0 contro la Polonia allenata da Ferdinando De Giorgi nel 2017
Daniele Lavia (21 punti) è stato il miglior realizzatore dell’Italia nella finale del 2021. Alen Pajenk realizzò 16 punti per la Slovenia
Nel confronto della fase a gironi del 2021, Alessandro Michieletto (17) è stato il miglior realizzatore dell’Italia, mentre Toncek Stern (10) quello realizzatore sloveno
La Slovenia è stata guidata da un allenatore italiano in tutte e tre le sfide: Andrea Giani nel 2015 e Alberto Giuliani nel 2021.
L’Italia ha vinto due delle tre sfide disputate contro la Slovenia all’EuroVolley, perdendone una. Gli Azzurri hanno perso 1-3 in semifinale nel 2015, mentre hanno vinto 3-0 nella fase a gironi e 3-2 nella finale per la medaglia d’oro nel 2021.
Torna in campo l'Italia: alle 21:05 la sfida alla Slovenia
L'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo per l'ultima volta al PalaPanini di Modena. Lo fa contro la Slovenia. La partita, come tutto l'Europeo maschile di volley, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. In questo live-blog, l'avvicinamento al match e la cronaca della partita