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Italia-Slovacchia, risultato in diretta live della partita agli Europei di volley maschile

live volley

Torna in campo l'Italia di Ferdinando De Giorgi agli Europei di volley maschili. Dopo le vittorie contro Svezia e Grecia, gli Azzurri sfidano la Slovacchia al PalaPanini di Modena. Il match della Pool A è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: qui di seguito la cronaca della partita

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I convocati della Slovacchia

  • Liberi: Samuel Panko, Bartolomej Jakubik
  • Palleggiatori: Filip Palgut, Peter Barták
  • Opposti: Patrik Lamanec, Erik Gulak, Patrik Matejcik
  • Centrali: Branislav Hanusek, Andrej Billich, Daniel Sellong
  • Schiacciatori: Filip Makonyi, Martin Rendla, Jakub Ihnat, Julius Firkal

Ct Michal Masny

Il sestetto dell'Italia

Nel ruolo di centrale ci sarà Pardo Mati sulla diagonale di Sanguinetti. Confermato Giannelli al palleggio, Romanò come opposto oltre a Bottolo e Lavia

I convocati dell'Italia

Palleggiatori

  • Simone Giannelli (capitano)
  • Riccardo Sbertoli

Schiacciatori

  • Mattia Bottolo
  • Daniele Lavia
  • Alessandro Michieletto
  • Francesco Sani
  • Luca Porro

Centrali

  • Gianluca Galassi
  • Giovanni Sanguinetti
  • Pardo Mati

Opposti

  • Kamil Rychlicki
  • Yuri Romanò

Liberi

  • Fabio Balaso
  • Gabriele Laurenzano

Il pre-partita è LIVE su Sky Sport Arena

Segui il pre-partita di Italia-Slovacchia in diretta su Sky Sport Arena per l'avvicinamento del match direttamente da Modena

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Riguarda gli highlights della vittoria contro la Grecia

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno dovuto fare i conti con un'avversaria molto combattiva ieri sera. La Grecia è stata capace di restare in partita a lungo: 25-23, 25-23, 25-16 i parziali del match vinto dall'Italia

Volley, dove vedere Italia-Slovecchia

Terzo appuntamento nella Pool A sabato 12 settembre alle 21.05 al PalaPanini di Modena: gli azzurri affrontano la Slovacchia. Il match sarà in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con Studio EuroVolley dalle 20.30

Torna in campo l'Italia! Alle 21:05 la sfida contro la Slovacchia

Dopo le due vittorie contro Grecia e Slovacchiam, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo. Lo fa ancora a Modena, al PalaPanini, contro la Slovacchia. La partita, come tutto l'Europeo di volley maschile, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. In questo live-blog, l'avvicinamento al match e la cronaca della partita

italia slovacchia
statistiche

La Slovacchia ha battuto l’Italia 3-1 nella fase a gironi dei Giochi Europei 2015 di  Baku. Lux realizzò 19 punti per la Slovacchia, mentre Andrea Galliani ne mise a  segno 14 per l’Italia.

statistiche

L’ultimo confronto ufficiale tra Italia e Slovacchia è stato il 3-0 degli Azzurri  all’EuroVolley 2017. Filippo Lanza (15) e Luca Vettori (13) furono i migliori  realizzatori dell’Italia, mentre Marcel Lux chiuse con nove punti per la Slovacchia.

statistiche

La Slovacchia ha affrontato cinque volte una nazionale ospitante all’EuroVolley,  perdendo in tutte le occasioni. L’ultimo precedente risale al 2021, contro l’Estonia  a Tallinn (2-3), quando gli slovacchi si fecero rimontare dopo essere stati avanti  2-0 nei set (27-25, 25-22, 18-25, 14-25, 13-15).

statistiche

L’unico precedente della Slovacchia all’EuroVolley contro la squadra campione  del mondo in carica è stata la sconfitta per 1-3 contro l’Italia nel 1997.

statistiche

L’attuale allenatore della Slovacchia, Michal Masny, faceva parte della rosa  slovacca all’EuroVolley 2003.

statistiche

L’Italia ha vinto tutte e tre le sfide disputate contro la Slovacchia all’EuroVolley: 3 1 nel 1997, 3-0 nel 2003 e 3-0 nel 2017.

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