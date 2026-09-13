Dopo le due vittorie contro Grecia e Slovacchiam, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo. Lo fa ancora a Modena, al PalaPanini, contro la Slovacchia. La partita, come tutto l'Europeo di volley maschile, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW. In questo live-blog, l'avvicinamento al match e la cronaca della partita