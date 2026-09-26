Europei di volley maschile, l'albo d'oro in attesa della finale Polonia-Francia

Francia e Polonia si giocano il titolo degli Europei maschili di volley nella finale di Milano in diretta sabato 26 settembre alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. I transalpini cercano il secondo successo della loro storia dopo quello del 2015 mentre i polacchi puntano al terzo, e secondo consecutivo, dopo il trionfo del 2023. L'Italia, eliminata ai quarti dalla Finlandia, resta a quota sette vittorie. Ecco l'albo d'oro completo della competizione

TABELLONE