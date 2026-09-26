Europei di volley maschile, l'albo d'oro in attesa della finale Polonia-Francia
Francia e Polonia si giocano il titolo degli Europei maschili di volley nella finale di Milano in diretta sabato 26 settembre alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. I transalpini cercano il secondo successo della loro storia dopo quello del 2015 mentre i polacchi puntano al terzo, e secondo consecutivo, dopo il trionfo del 2023. L'Italia, eliminata ai quarti dalla Finlandia, resta a quota sette vittorie. Ecco l'albo d'oro completo della competizione
- Anno: 2007
- Finali disputate: 1
- Anno: 1997
- Finali disputate: 3
- Anno: 1963
- Finali disputate: 3
- Anno: 2001
- Finali disputate: 2
- Anno: 2015
- Finali raggiunte: 6, compresa quella del 2026
- Anni: 2011, 2019
- Finali disputate: 2
- Anni: 2009, 2023
- Finali raggiunte: 8, compresa quella del 2026
- Anni: 1948, 1955, 1958
- Finali disputate: 7
- Anni: 1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005, 2021
- Finali disputate: 12
- Anni: 1950, 1951, 1967, 1971, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1991, 2013, 2017
- Finali disputate: 17
- L'Italia ha conquistato 15 medaglie nella storia degli Europei: 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi
- 2026: eliminata ai quarti
- 2023: 2°
- 2021: 1°
- 2019: 6°
- 2017: 5°
- 2015: 3°
- 2013: 2°
- 2011: 2°
- 2009: 10°
- 2007: 6°
- 2005: 1°
- 2003: 1°
- 2001: 2°