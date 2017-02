Bonucci verso il Porto: "Servirà una grande Juve"

Meno di due giorni al ritorno in campo, la Juventus prepara la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Allo stadio do Dragao, i bianconeri affronteranno una formazione determinata a proseguire il suo cammino europeo e abituata a vivere certe serate. Per questo motivo sia l'allenatore Massimiliano Allegri sia numerosi componenti della rosa hanno detto che servirà una prestazione di altissimo livello. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche Leonardo Bonucci che nell'ultima partita di campionato contro il Palermo ha raggiunto il traguardo delle 300 partite alla Juventus e ora è pronto a guidare la difesa e la sua squadra nella gara di mercoledì sera. Nel corso di un'intervista rilasciata al sito ufficiale dell’UEFA il calciatore ha parlato così.



Sul Porto - "Forse il Porto non sarà una squadra di cartello rispetto ad altre che potevamo pescare negli ottavi, ma da parte nostra c'è il massimo rispetto. Loro hanno attraversato un periodo difficile a inizio stagione, ma hanno superato alla grande quella fase di appannamento. Affronteremo una squadra che può contare su giovani interessanti e che contro di noi scenderà in campo con l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Per questo, dico che servirà veramente una grande Juve per proseguire il cammino in Europa".