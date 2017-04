Juve, Allegri: "Non possiamo solo difenderci"

Dopo lo straordinario riusltato dell'andata, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a scendere in campo al Camp Nou per chiudere i giochi contro il Barcellona. Il 3-0 ottenuto a Torino, però, non dà la sicurezza del passaggio del turno ai bianconeri - che sanno di dover dare il massimo ancora una volta per riuscire a raggiungere la semifinale di Champions League. Domani sera Buffon e compagni scenderanno in campo per segnare e per vincere, consapevoli che non sarà semplice. Nella classica conferenza della vigilia il tecnico bianconero si è presentato in sala stampa e ha parlato così della sfida, delle condizioni dei suoi calciatori e delle aspettative in vista del match.

Lucidità e freddezza

"Spero che vi abbia spiegato tutto Dani Alves, così sarò breve e me ne vado - ha iniziato dicendo il tecnico - dobbiamo fare una partita di grande lucidità e freddezza: bisogna giocare per fare gol. Com'è la partita perfetta? Quella che ti fa passare il turno: dobbiamo essere molto concreti nella gestione della gara. Sarà un matc diverso rispetto a Berlino, ho una squadra con caratteristiche diverse, non credo che in una settimana le caratteristiche dell'avversario siano cambiate. Le conosciamo e sappiamo cosa dobbiamo fare, conosciamo anche la loro grande forza in attacco. Bisogna sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori: al momento lo stiamo facendo".