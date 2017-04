E' la notte del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Juventus. La città catalana invasa da tantissimi tifosi bianconeri. Sui social cresce l'ansia per la partita che vale una stagione. Dalla Spagna credono alla "remuntada", in Italia fiducia sulla compattezza della Juve. Alle 22,40 su Sky Sport 1 il postpartita con Alessandro Del Piero a L'Originale.

Le Formazioni ufficiali

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. Allenatore: Luis Enrique

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri

Qui Barcellona

Rispetto alla gara di andata Luis Enrique recupera un giocatore fondamentale come Busquets, che a Torino era squalificato e questa sera tornerà a dirigere la squadra in mezzo al campo. I dubbi dell'allenatore spagnolo riguardavano il modulo di gioco e la presenza in campo di Mascherano, che nei giorni scorsi aveva accusato un problema a un polpaccio ma in mattinata eraèstato comunque inserito nell'elenco dei convocati. L'allenatore blaugrana ha scelto di schierare la squadra col tradizionale 4-3-3, con Mascherano che inizialmente si accomoderà in panchina. In avanti, ovviamente, Messi-Suarez-Neymar. Non sono stati convocati per i rispetti problemi fisici sia Mathieu che Arda Turan.

Qui Juventus

Allegri, forte delle certezze che la sua Juventus gli sta dando negli ultimi mesi, non cambia nulla e si presenta al Camp Nou con lo stesso undici che ha battuto il Barcellona per 3-0 allo Stadium 8 giorni fa. Dybala, come già ampiamente annunciato nei giorni scorsi, dunque ci sarà e agirà alle spalle di Higuain, con Cuadrado a destra e Mandzukic a sinistra. In mezzo al campo la coppia Pjanic-Khedira, con Marchisio pronto a entrare dalla panchina. Anche in difesa solo certezze: Bonucci e Chiellini in mezzo, l'ex attesissimo Dani Alves a destra e Alex Sandro a sinistra. In porta ovviamente Buffon. Tribuna per Marchisio

I tifosi Juve a Barcellona: la Rambla si tinge di bianconero

A Barcellona ci sono più di 4000 tifosi bianconeri arrivati da tutta Italia per sostenere la squadra. Un centinaio di tifosi ha "preso d'assedio" l'albergo dove è in ritiro la squadra. In strada sono stati accesi alcuni fumogeni, sulla via che porta alla Fontana Magica e al Montjuch, il cuore della città catalana. Due i cori più in voga: "Ti dedichiamo la nostra vita" e quello classico "vogliamo questa vittoria".

Il pranzo ufficiale

Al ristorante "Caelis" si è tenuto il pranzo ufficiale tra le dirigenze dei due club: per i bianconeri erano presenti Andrea Agnelli e Beppe Marotta, per i blaugrana Amador Bernabéu, rappresentante del club alla Uefa e nonno di Gerard Piqué. In città c'è anche il padre di Leo Messi, Jorge, che assisterà al match.