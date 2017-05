L'impresa bianconera potrebbe essere riassunta nelle parole di Gigi Buffon: "Nel 2015 tutti pensavano fosse la mia ultima finale, e invece...". E invece eccone un'altra. Cercata, voluta, sofferta. Con la Juve di Allegri che elimina Porto, Barcellona e Monaco e vola dritta a Cardiff. "Finale di Champions League!". Orgoglio e gioia, con Allegri pronto a crederci: "Abbiamo buone possibilità di vincere il trofeo". E sulle prime pagine di tutti i quotidiani - esteri e non - viene celebrata l'impresa della Juve: "Fino alla fine" titola la Gazzetta dello Sport, col "Triplete" più vicino (Barzagli&co sono anche in finale di Tim Cup contro la Lazio e a un passo dal sesto scudetto consecutivo). Tuttosport, invece, apre con un "Favolosi". Con l'immagine della squadra sotto la curva, unita. Evidenziando l'importanza del gruppo". E il Corriere dello Sport? "Galattici". Forse in riferimento alla finale col Real, reduce dal 3-0 con l'Atletico Madrid. Passiamo all'estero: "La fine di un grande sogno" titola l'Equipe, sottolineando il bel percorso del Monaco, che nonostante la sconfitta ha comunque dato prova di una grande squadra. In Spagna, su tutti i quotidiani principali, si parla di Juve. E di Dani Alves. "Mandzukic e Alves" mandano i bianconeri in finale esordisce "As". Col derby di Madrid in prima pagina. "Dani Alves di nuovo stellare" dice il Mundo Deportivo; mentre Sport lo definisce "Magico". Marca, infine, definisce la Juve "imperiale" e apre con la grafica per il derby tra Atletico e Real, importante per capire chi andrà ad affrontare i ragazzi di Allegri. Dalla Spagna all'Inghilterra, "il Guardian". Prima pagina, foto di Buffon, tre parole: "Next stop Cardiff". Altro titolo che riassume tutto.