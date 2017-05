La Juventus vede Cardiff. Manca meno di una settimana alla finalissima di Champions League in cui i bianconeri incontreranno il Real Madrid. Tra i più carichi per la sfida dell’anno c’è Paulo Dybala, pericolo numero uno per la difesa dei Blancos: “C’è voglia di giocare, ma dobbiamo stare tranquilli. Mancano cinque giorni e dobbiamo prepararci bene in ogni dettaglio, sarà una gara bella e difficile da giocare”, ha detto l’argentino a margine dei Media Day organizzato dalla Juve. “Se si vuole vincere un trofeo importante come la Champions League bisogna saper battere chiunque, anche i più forti. I ragazzi sono consapevoli che quest’anno abbiamo più forza e convinzione di due anni fa. Anche se dal 2015 sono partiti tanti giocatori importanti, ne sono arrivati di altrettanto competitivi, con tanta esperienza: conoscono questo tipo di finali. Spero che questa volta sia dalla nostra parte”. Una battuta anche sulla coesione all’interno dello spogliatoio bianconero, soprattutto tra argentini: “A inizio anno i giocatori europei, quando mettevamo la musica, ci guardavano un po così, ma ora si sono abituati alla nostra felicità e ai nostri scherzi: rompiamo un po’ il ghiaccio. Ho parlato con Dani Alves e Sami Khedira, loro questa Coppa l’hanno già vinta: vi assicuro che la vogliono alzare di nuovo”.