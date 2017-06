Juve-Real, -1. La vigilia della Finale di Champions è arrivata, il cuore dei tifosi va in… tachiCardiff. Questo avvicinamento alla sfida con i merengues è una gara contro il tempo: da una parte non vedi l’ora che arrivi il momento dell’inno della Champions, dall’altra vuoi che le ore passino nel modo più lento possibile, per allontanare quel misto di emozione e timore che caratterizza questi appuntamenti. Se nell’antivigilia Evra ha caricato i suoi ex compagni con un esilarante videomessaggio via Instagram (mentre loro erano impegnati nell’ultimo allenamento a Vinovo), il giorno che precede il D-Day è dedicato alla partenza per il Galles. Farà parte del viaggio anche Stefano Sturaro, nonostante l’affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra che ha accusato nell’ultima sessione sul campo a Vinovo: difficile, quasi impossibile, che Allegri possa disporre di lui per il match. A proposito della probabile formazione, l’allenatore bianconero confermerà il 4-2-3-1 che ha registrato il salto di qualità della squadra nella fase offensiva senza compromettere l’efficacia del muro in difesa.

Le probabili formazioni

Juve (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain.

All. Allegri

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo.

All. Zidane

Il clima è festoso. Perché resti tale, la Uefa raccomanda di mantenere comportamenti consoni. I tifosi italiani sono invitati a non acquistare biglietti per la gara da venditori non autorizzati perché potrebbero essere contraffatti e non validi. Di conseguenza, all'ignaro acquirente sarebbe negato l'ingresso allo stadio. Ai tifosi italiani, inoltre, il canale twitter della Polizia di Stato ricorda che, secondo le disposizioni di vendita dei biglietti impartite dalla Juventus, non sarà ammesso il cambio nominativo o la presentazione di una delega per il ritiro dei tagliandi di ingresso al Millennium Stadium. La consegna dei biglietti avverrà personalmente, previa esibizione di un valido documento di identità. Su tutti i biglietti saranno apposte etichette irremovibili con i dati dell'acquirente e non potranno essere ceduti o modificati. Misure di sicurezza necessarie, come quelle che dovrà prendere Allegri per tenere a bada CR7 e compagni…