Se un Cristiano Ronaldo stupisce tutti in campo, vincendo (quasi) tutto ciò che c’è da vincere, uno sta crescendo molto bene. E’ il figlio del campione del Real Madrid (Cristiano junior), che mostra sempre più i colpi dell’illustre genitore. Alla festa per celebrare la dodicesima Champions League della squadra del papà ha superato due giovani coetanei in modo eccellente.