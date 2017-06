I soldi non garantiscono i titoli e i titoli non garantiscono i soldi. E' quello che si evince dai dati sui guadagni dei club nella Champions League 2016-2017. Il club bianconero incasserà circa 109 milioni, ben 28 in più del Real Madrid campione d’Europa. I club che hanno preso parte alla competizione si divideranno oltre un miliardo e 318 milioni di euro.