Roma, Spalletti: "Paredes vuole restare. Manolas…"

Da Gerson a Paredes - Tra campo e mercato. La sfida con il Cesena in TIM Cup, il punto sulle trattative giallorosse. L'allenatore della Roma Luciano Spalletti parla così in conferenza stampa: "Sono contento del mercato, abbiamo cambiato nulla, siamo rimasti fortissimi e io resto ossessionato. Però allo stesso tempo non vedo l’ora che finisca. Questo mercato ci ha tolto un po’ di energie, la rosa è sempre stata all'altezza e non ho mai pensato il contrario. Grenier? È un giocatore che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo: è un profilo molto duttile che può portare qualità alla nostra squadra. Il ruolo dove è più a suo agio? Direi sulla trequarti". Spalletti che parla anche di Gerson dopo le ultime complicazioni legate al suo trasferimento al Lille: "Su Gerson abbiamo fatto una valutazione corretta, ma si è presentata l'occasione per aver maggior spazio in un altro club. È stato raggiunto l'accordo, poi le situazione personale del ragazzo con il nuovo club ha cambiato tutto. Diciamo che l'affare è in stand-by, potrebbe anche tornare, vediamo. Se così fosse lavoreremmo insieme senza alcun tipo di problema. Seck potrebbe partire, mentre sarei contento di avere ancora con me Paredes. Leandro mi ha detto che vuole rimanere alla Roma".

Situazione Manolas - Capitolo a parte merita la vicenda di Manolas, con il difensore greco finito nel mirino dell’Inter per la prossima stagione: "Se la Roma è una squadra forte e si valuta al livello di Juventus è per i calciatore lui. Manolas deluso? Se pensa in questa maniera non mi sta bene. Domani sera va in campo e comanda la difesa come deve fare, fa vedere di essere un leader dentro la squadra. Manolas è un giocatore forte, che la società reputa forte. Anche quando si va a parlare di mercato e si dice che questo giocatore è chiamato per le cifre che vale, è un giocatore forte uguale. E proprio perché è forte ci può essere il dubbio se darlo via o no. Poi ci sarà da fare le dovute valutazioni, ma che non possono essere legate al fatto se ha giocato o meno. Contro il Cesena giocherà dal primo minuto".