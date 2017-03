Roma, Dzeko: "Abbiamo bisogno dei nostri tifosi"

Sul rendimento - "Bene, ma devo essere più cattivo". Così Dzeko sul proprio momento personale: "Non sono ancora cattivo come vuole Spalletti. Ho avuto sempre fiducia in me stesso anche se l'anno scorso non ho fatto molto bene, è stato il mio primo anno in Italia ma io guardo sempre avanti e per adesso voglio fare sempre di più, aiutare la squadra che ha bisogno di me, magari domani posso fare una buona partita e aiutare la Roma". Continua Dzeko: "La stagione non è finita, posso migliorare, giovedì dobbiamo dare tutti un po' di più".

La chiave del match - Obiettivo rimonta contro l'OL: "Dobbiamo giocare come nel primo tempo, loro hanno fatto un gol su una nostra disattenzione da punizione, dobbiamo essere più concentrati perché anche noi possiamo segnare su punizione, hanno giocato in maniera aggressiva nella ripresa e dobbiamo esserlo per tutti i 90 minuti". Infine: "Sarà difficile perché dobbiamo fare minimo 2 gol per andare avanti. Tutti dicono che siamo una squadra forte e anche io lo penso, ma dobbiamo dimostrarlo e domani lo dobbiamo fare".