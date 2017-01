Juventus, Allegri: "Vinto scudetto delle critiche"

Sugli obiettivi - "Vogliamo recuperare chi è stato fuori e portare tutti ad un’ottima condizione. Fuori casa sicuramente soffriamo di più, le annate non sono tutte uguali. Le quattro sconfitte sono tutte sconfitte diverse. La mia reazione con il quarto uomo? Ho sofferto la sua marcatura ma ovviamente non ce l’avevo con nessuno e credo che in nove anni non ho mai detto una parola contro nessuno. Se vogliamo arrivare a vincere qualcosa dobbiamo sapere che nessuno ci regala niente, la carta non conta. Il 3-5-2 è un modulo che abbiamo usato spesso, non conta il sistema di gioco ma bisogna essere più bravi a sfruttarlo di più. Vogliamo fare un salto in avanti per arrivare al livello delle squadre europee".



Sulle critiche - "Le critiche dei tifosi? Bisogna guarda i risultati che ha fatto la squadra, che sono oggettivi. Ci sono di mezzo tante cose, finora i tifosi sono stati importanti e abbiamo bisogno di loro per riuscire a fare una cosa più che straordinaria. Sul fatto del bel gioco dico che stiamo lavorando per giocare bene ed essere anche concreti. Anche al Milan mi criticavano, quando me ne andrò forse arriverà qualcuno più simpatico… Io lavoro per il bene della squadra". E ancora, su Evra: "E’ sereno, si sta allenando e vedremo. E’ un giocatore in uscita. Quest’anno abbiamo preso gol banali, è una media da migliorare".



Sulla Lazio - "Gli avversari? Voglio fare i complimenti a Inzaghi, ha una squadra organizzata, ma noi vogliamo fare una partita importante perché anche noi, come loro, vogliamo vincere. Hernanes potrebbe giocare davanti alla difesa. Lemina è da valutare, è tornato dalla Coppa d’Africa e vedremo quando potrà tornare con la squadra. Pjaca non sarà titolare domani, ha già giocato a Firenze ma ha bisogno di inserirsi e quindi di fare minuti. Le qualità le ha e sarà importante per il futuro, ha concluso l’allenatore.