Napoli, Insigne è di nuovo "Magnifico"

Dalle polemiche alla maturità - Sei gol quest'anno. E qualche screzio con Sarri, specie dopo il cambio contro la Juventus. Qualche polemica: "Insigne deve stare e zitto e basta! Se c'è qualcosa da dirsi, si chiarisce dopo la partita. Erano tre azioni di fila che si fermava e respirava". Il "bancario" non le manda a dire. Da lì, Insigne ha imparato a dimostrare di essere cresciuto con la classe. "Qualità". Un po' come quando da bambino veniva scartato per l'altezza, a 8 anni: "Il pallone è più alto di te, ma dove vuoi andare?" gli dicevano nei torneini. Lui, zitto, dimostrava. Bastavano un paio di palleggi per convincere le piazze: "Ma questo dove l'avete preso". Per strada, nei vicoli. Ecco tutto. Dove da ragazzo faceva il venditore ambulante per comprarsi le scarpe "R9" di Ronaldo. "Le avevamo solo io e mio fratello".

Maradona: "I napoletani devono incoraggiarlo" - Crescita, maturità. Sacrificio, perché nessuno gli ha regalato nulla. In primis i tifosi del Napoli, che ogni tanto l'hanno fischiato e lui non l'ha presa bene (vedi il rigore sbagliato col Besiktas). Ma in lampi di classe pura, beh: solo applausi. Difeso anche da Maradona: "I napoletani devono incoraggiarlo!". Idem Sarri, pronto a bacchettarlo quando deve, ma anche ad esaltarlo: "Mai avuto dubbi su di lui - disse dopo un gol - ero certo che avrebbe segnato". E lui: "Sarri? Con lui mi diverto di più!". E infatti l'anno scorso ha disputato la sua migliore stagione in termini realizzativi: 13 reti. Soltanto a Pescara e a Foggia, con Zeman in panchina, ne ha segnate di più, ma quella è un'altra storia.