Juve, Allegri: "Il mio futuro? Sto benissimo qui"

"Eravamo diventati conservatori" - "È vero che si può migliorare ancora, c'è stato un momento in cui abbiamo sbagliato diversi palloni abbastanza facili sulla riconquista e abbiamo fatto degli errori che hanno portato il Sassuolo vicino all'area sono cose che non si devono fare. Tornando a Mario deve essere un esempio per i giovani perché se tutti fanno quello che fa lui siamo a posto. Per il resto sono convinto che abbiamo ancora possibilità di crescita, a partire dal fatto di non regalare palloni agli altri. Ho pensato di cambiare non solo per il campionato ma anche per l’Europa, anche la Serie A si deve vincere e le inseguitrici non molleranno fino alla fine. Su questo bisogna ancora lavorare ed è questione di caratteristiche, conoscendo bene i miei giocatori ho notato che inserendone uno più avanti potevamo avere più velocità e maggiori possibilità anche in contropiede. La disponibilità nel fare la fase difensiva da parte dei ragazzi c'è e i risultati stanno arrivando perché in tre partite abbiamo concesso appena tre tiri in porta".



Su Dybala arrabbiato - "Questo è importante perché quando non si subisce gol si trova maggiore sicurezza, voglio fare i complimenti ai ragazzi e anche a quelli che sono in panchina perché sanno che presto verrà anche il loro momento e si dovranno presentare nel modo migliore facendosi trovare pronti. Il cambiamento porta sempre entusiasmo, avevo notato che eravamo diventato troppo conservatori e le stagioni non le puoi portare avanti conservando qualcosa che è già stato fatto o pensando di non poter cambiare mai; è bello vedere una squadra che attacca e difende come stiamo facendo noi. Anche i miei ragazzi lo sanno perché sono un gruppo intelligente. Dybala era arrabbiato quando è stato sostituito? Dovrebbe esserlo ancora di più, i cambi fanno parte del gioco. Paulo ha fatto una buona gara comunque, la sua rabbia non cambia nulla nei nostri rapporti e può capitare. E' normale che il giocatore che esce possa avercela con l'allenatore. Tanto ormai la sostituzione è fatta...".

Sul futuro e sulla gara con l'Inter - "Marotta ha detto che possiamo andare avanti insieme? Io con la Juve sto benissimo - ha concluso Allegri - ho anche un contratto rinnovato da poco quindi… Innanzitutto però bisogna pensare di finire bene questa stagione centrando gli obiettivi fissati, poi dopo io qua sto bene e se c’è la possibilità di andare avanti non è detto che si debba cambiare per forza. Adesso però bisogna pensare al presente. Abbiamo una settimana per preparare una grande sfida contro l’Inter che è rientrata nella lotta Champions e che ha grandi valori. Sarà una grande gara".