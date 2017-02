Juventus, Cuadrado: "Gol fantastico e fortunato"

E’ stato l’uomo decisivo nella sfida tra Juventus e Inter, con una sassata da fuori area alla fine della prima frazione di gioco ha portato avanti la squadra di Massimiliano Allegri e ha così consegnato tre punti ai bianconeri: Juan Cuadrado si è così guadagnato le copertine del derby d’Italia. Non c’è tempo per fermarsi però, la Juve si prepara a tornare in campo già mercoledì contro il Crotone per recuperare il diciottesimo turno di campionato che non si era giocato per l’impegno in Supercoppa a Doha. Il colombiano è pronto, in attesa che l’allenatore gli faccia sapere se toccherà ancora a lui scendere in campo. Intanto, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, l’esterno è tornato a parlare sia della partita contro i nerazzurri sia del suo momento di forma in questa seconda stagione a Torino. Queste le sue parole.



Sul nuovo modulo - "Sto avendo più possibilità di giocare, l'importante è entrare sempre in campo con la voglia di sacrificarsi per la squadra e anche per i compagni. E questo che fa la differenza. Quando si gioca bisogna essere contenti. Abbiamo cambiato modulo da qualche partita ma non so se il 4-2-3-1 sia più adatto alla Champions. E' diverso, questo sì ma c'è sempre qualcosa da migliorare e cerchiamo di farlo per arrivare più maturi alla partita. La cosa più importante è il modulo, quello sì. Anche la voglia con cui ci sacrifichiamo tutti, è quello che cambia".