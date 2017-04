"Vogliamo italianizzare la Fiorentina"

Antognoni ha parlato soprattutto di Bernardeschi: “Ha un contratto di due anni, vediamo cosa succede. Credo voglia rimanere a Firenze, almeno da quanto si legge sui giornali. Se rimane, come mi auguro, penso sia un bene anche per lui. Il calcio è cambiato rispetto ai miei tempi, lui ha corsa e tiro. È aumentata la velocità e bisogna avere doti notevoli, sia di tecnica che di rapidità. Io quando ero nelle Nazionali giovanili ho visto molti ragazzi bravi, sia in Italia che fuori. Prendere gli stranieri costa meno, e ci puoi speculare sopra. L'italiano costa di più ma alla lunga ti dà maggiori garanzie”. Progetti: “La volontà è quella di italianizzare, basti vedere gli acquisti di Corvino a gennaio con Saponara e Sportiello. Vuole creare uno zoccolo duro di italiani. L'obiettivo primario per l'anno prossimo è l'Europa, magari la Champions anche se lì è già più difficile. Proviamo a prendere giocatori buoni. La Fiorentina è una buona squadra, con ottimi giocatori. Forse non ha dato quanto si pensava. Il patrimonio dei giocatori resta, anche se forse anno scorso era maggiore rispetto a quest'anno. Però ci sono giocatori che hanno esordito come Chiesa, e che possono dare garanzie per il futuro. E questo è anche grazie a Sousa, che lo mise in campo alla prima di campionato contro la Juventus. Federico veniva dalla Primavera, senza altre partite a livelli alti”. In chiusura ha parlato anche dei torti arbitrali: "Il Bayern (con riferimento alla gara col Real) magari non è abituato ai torti, noi alla Fiorentina lo siamo un po' di più. Sono rimasto male dopo la partita contro l'Empoli. Dispiace che ci siano stati momenti dubbi, purtroppo abbiamo subito errori arbitrali. Un po' di rammarico c'è perché l'arbitraggio è stato negativo. Si era già pensato di intervenire con la VAR, che in certi momenti decisivi può aiutare”.