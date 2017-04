A caccia di punti e risposte

Settimana lunga di lavoro per il Palermo: “Abbiamo lavorato anche per riuscire a portare più gente in fase offensiva a sostegno di Nestorovski, per far si che tutti siano nelle condizioni migliori per tirare in porta”, ha continuato Bortoluzzi. “Ogni giocatore deve tirare fuori il meglio di se stesso e deve strappare il massimo ad ogni partita. Abbiamo preparato diverse soluzioni per affrontare la Lazio. L’obiettivo mio e della squadra sarà anche quello di cercare elementi che diano quel qualcosa che fino ad adesso è mancato. La scorsa settimana Lo Faso è stato chiamato ed ha risposto bene e quindi ho intenzione di valutare anche i giovani. Sallai e Balogh hanno avuto delle difficoltà contro il Bologna e sono stati sostituiti, ma i giovani devono anche sapere affrontare i problemi e imparare dagli errori. Sallai ha sbagliato un gol a porta vuota, è vero, ma capita a tutti di sbagliare: l’importante è non ricommettere poi le stesse disattenzioni. È stato un grande peccato perché la vittoria avrebbe dato un altro significato alla partita, ma purtroppo capita. Non ho avuto nessun contatto con Zamparini dopo la gara contro il Bologna. Conosco poco Posavec e Fulignati, per me partono alla pari e in vista di un programma futuro ho bisogno di vederli giocare tutti e due, deciderò settimana dopo settimana chi andrà in campo. Non valuto quello che è stato ma quello che vedo”.