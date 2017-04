JUVENTUS-GENOA 4-0

17' aut. Munoz, 19' Dybala, 41' Mandzukic, 64' Bonucci

Cambiano gli interpreti, la Juventus no. Dopo la fantastica prova del Camp Nou e l’euforia per aver raggiunto la seconda semifinale di Champions negli ultimi quattro anni, i bianconeri non si lasciano distrarre e travolgono 4-0 il Genoa nel posticipo domenicale della 33^ giornata. Per piegare i rossoblù di Juric, vittoriosi nello scontro dell’andata, ai ragazzi di Allegri basta un tempo. Anzi 73 secondi tra il 17’ e il 19’. Prima un’autorete di Munoz, dopo un bell’inserimento di Marchisio in area, poi un tiro da fuori di Dybala hanno spianato una gara poi facile da controllare. Sul finire dei primi 45’ arriva il tris di Mandzukic. Nella ripresa Bonucci cala il poker, con una grande azione in solitaria al 64’. In attesa del posticipo del lunedì tra Roma e Pescara, la Juve vola a +11 sui giallorossi. Un altro passettino in avanti verso il sesto scudetto consecutivo. E allo Stadium le partite consecutive vinte diventano 33.