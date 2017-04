Strootman, Nainggolan e doppio-Salah. Poker della Roma a Pescara e via, tre punti importanti per la Roma, che ora affronterà la Lazio nel derby del 30 aprile. Boemo battuto, Pescara in B. Ma il "caso-Dzeko" tiene Spalletti col fiato sospeso: sostituito al 25' del secondo tempo, il bosniaco non l'ha presa bene, insultando platealmente l'allenatore al momento del cambio. E Spalletti - intervenuto su Sky Sport a fine partita - risponde così: "Meno male che è andato nello spogliatoio, perché è grosso (ride, ndr). Che rispondo? Niente. Ci siamo ritrovati negli spogliatoi, ci siamo abbracciati e baciati, adesso è tutto ok. Se lui capisce quale è il senso dei ruoli diventa tutto più facile, altrimenti è uguale. Questa volta l'ho voluto preservare in vista delle prossime gare. Altre volte posso sostituirlo per scelta tecnica, è il mio ruolo. E' l'unico centravanti che abbiamo. Pescara? Era difficilissima, abbiamo giocato un buon calcio".

"Monchi? Gran professionista" - "All’inizio tante occasioni, quando poi sbagli loro entrano in area e creano pericoli, giocavano nello spazio, erano mentalmente pronti per andare a sfruttare le linee. Sarebbe potuto diventare un problema, ma con l’1-2 di Strootman e Nainggolan è stato tutto più semplice”. Sulla sfida col Napoli: “Abbiamo alcune settimane per poter lavorare bene, sul discorso tattico e fisico. Oggi siamo arrivati in una condizione di livello, di qualità. Noi possiamo permetterci 2 pareggi per blindare il secondo posto, poi c’è da fare comunque risultato. Il Napoli è un cliente scomodo e vorrà vincerle tutte, dovremo fare altrettanto”. Monchi all’Adriatico: “Per il momento non ho parlato di mercato, ma è un grande professionista. La società ha fatto bene a portare a casa uno come lui.

Sul futuro lontano da Roma - Domanda d'obbligo su cosa accadrà a fine stagione, Spalletti parla così: "Ho sempre detto che se non avessi vinto non sarei rimasto in funzione della gare da giocare. Poi la nostra posizione è importantissima, davanti c'è solo la Juventus".

"Rimpianto? L'Europa League" - Sul secondo posto: "Se ci arrivassimo sarebbe un risultato straordinario, più di così non si può andare. Poi ovvio ci sono partite in cui abbiamo rallentato ma non siamo mai tornati indietro. A partire dall'anno scorso la squadra ha lavorato bene sia sotto il profilo dei numeri che del gioco. Arriviamo in fondo, poi stiliamo le pagelle. Il rammarico più grande? Quella in Europa League. Ora però si lotta per le posizioni in classifica”.