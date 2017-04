Nulla da fare. Non c'è ancora stato il famoso incontro Milan-Raiola per discutere del rinnovo di Donnarumma. Ma ci sarà, probabilmente la prossima settimana, quando l'agente del portierone rientrerà da Pittsburgh, dove Ibrahimovic subirà il delicato intervento ai legamenti. L'intenzione dei nuovi vertici del club è perentoria: blindare il ragazzo, con un contratto lungo, ricco e metterlo al centro del progetto rossonero. Con la fascia di capitano al braccio.

Contratto da top player

Sul piatto verrà messo un contratto da top player. La decisione poi spetterà a Gigio, solo ed esclusivamente a lui: che legatissimo e riconoscente al Milan (come detto e dimostrato più volte), avrà modo di dimostrare ulteriormente e definitivamente (a prescindere da chi il Milan comprerà la prossima estate) il proprio legame con i rossoneri sposando un progetto nuovo e nelle intenzioni vincente.

Sulle orme di Buffon?

Insomma seguire Buffon in tutto e per tutto. Sia in campo, con le grandi parate, che fuori con scelte forti e di personalità. Buffon nel 2006 disse 'no' proprio al Milan per seguire la Juve in Serie B dopo aver alzato la Coppa del Mondo a Berlino. Sarà più semplice il compito di Donnarumma, che potrà coronare il sogno di diventare simbolo e capitano del club per cui tifava da piccolino e che 2 anni fa puntò dritto su di lui nonostante i 16 anni. C'è tempo fino al 30 giugno 2017 per trovare una quadra, poi nonostante l'assoluta incedibilità (che resterà immutata fino alla scadenza del contratto), il Milan sarà obbligato a percorrere altre strade. Ma oggi serve pensare positivo.