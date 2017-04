Samp, primo allenamento a gruppi: sabato il Toro

In tre a parte

Alla seduta odierna si sono aggiunti anche i Primavera Jacopo Cioce e Andrea Tessiore, mentre per quanto riguarda la situazione infortunati Luis Muriel ha continuato con esercizi di recupero agonistico sul campo, al pari di Jacopo Sala. Emiliano Viviano - che ha saltato la gara di domenica scorsa contro il Crotone - si è diviso tra fisioterapia e piscina. Domani è in programma una singola seduta mattutina. Quella di mercoledì sarà una giornata importante anche per quanto riguarda il versante calciomercato: proprio domani infatti ci sarà l'incontro tra il club ligure e gli agenti di Patrik Schick. Un appuntamento che inizialmente era previsto per oggi ma che è poi stato rimandato. Il calciatore ceco di 21 anni contro la formazione allenata da Davide Nicola ha mostrato tutto il suo repertorio e giustificato così l'interesse dei tanti grandi club che lo seguono con attenzione e sognano di poterlo acquistare la prossima finestra di calciomercato.

Appuntamento con gli agenti del ceco

La Samp, però, intende tutelarsi adeguando il contratto del giocatore e aumentando soprattutto il valore della clausola rescissoria - ora fissata a 25 milioni di euro. La causa del rinvio è dovuta alla trasferta americana dell'Avvocato Romei negli USA, ma nelle prossime ore arriveranno a Roma gli agenti della ragazza Paska e Satin proprio per parlare con Ferrero e Romei del futuro dell'attaccante classe '96. Tante le squadre interessate all'evoluzione della vicenda, in Italia come in Europa; chi cura gli interessi del calciatore vedrebbe bene Schick in Germania - campionato che comprende numerosi club interessati al suo cartellino. Il futuro del calciatore però è ancora tutto da definire.