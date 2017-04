Non basta un altro gioiello di Patrick Schick (all’undicesimo gol in stagione) per consegnare tre punti alla Sampdoria, la gara dell’Olimpico contro il Torino finisce 1-1. Nella ripresa i blucerchiati subiscono il pareggio di Iturbe e portano così a Genova un punto - che le permette di salire a quota 46 in classifica. Dopo due ko consecutivi torna a muovere la classifica la formazione di Marco Giampaolo, che nel prossimo turno affronterà la Lazio a Roma. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della squadra ligure ha commentato così il match e il risultato finale.

Sulla partita

"Mihajlovic dice che avrebbero meritato la vittoria? Non devo rispondergli, lui giustamente fa le sue considerazioni ma la Samp ha fatto una partita seria, di grande intensità, giusta. Abbiamo dovuto rinunciare a Schick per infortunio e la squadra ha lottato, ha corso, combattuto e ha voluto riscattarsi. Abbiamo subito gol per un infortunio tecnico e con questo aggiungo anche che il Torino è una squadra molto forte e con tantissima qualità. La Sampdoria però ha fatto la partita con gli attributi giusti. Schick si è trascinato questo infortunio alla spalla negli spogliatoi, a fine primo tempo abbiamo cercato di risolverlo poi è tornato in campo per provare ma non ce l'ha fatta e ho dovuto cambiarlo. Abbiamo perso l'ultima gara in casa contro il Crotone perché non siamo stati attaccati al risultato, oggi è andata diversamente: abbiamo pensato che bastasse fare poco turn-over perché poi le partite sono molto equilibrate".