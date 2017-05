Tre punti importanti, fondamentali. Tre punti per... l'Europa. Eh sì, perché vincere con la Samp significherebbe entrare aritmeticamente in Europa. Lazio determinata ad ottenere il risultato, quindi. A battere i ragazzi di Giampaolo dopo il derby vinto per 3-1 contro la Roma (doppietta di Keita, nel mezzo il gol di Dusan Basta). I biancocelesti tornano a correre a Formello per la seduta odierna e lo fanno con due elementi in più: Stefan de Vrij e Jordan Lukaku, recuperati dopo i piccoli problemi fisici rimediati proprio nel derby. Tutti presenti quindi, tranne il solito Marchetti (ne avrà ancora per un po' a causa dell'infortunio al menisco rimediato col Milan).

Prove tattiche, verso il 3-5-2

Felipe Anderson a tutta fascia nel 3-5-2 e Keita centravanti insieme a Immobile, capocannoniere della Lazio con 20 gol in Serie A. Queste le prime indiscrezioni tattiche prima del match contro la Samp. In porta il solito Strakosha, poi de Vrij, Bastos e Wallace nel terzetto difensivo (gli ultimi due in vantaggio su Wallace). A sinistra, spazio a Lukaku con Lulic in mezzo (Parolo è squalificato), affiancato da Lucas Biglia e il solito Milinkovic. Felipe Anderson, come detto, dovrebbe agire come esterno a tutta fascia (Basta in panchina).