JUVENTUS-TORINO 1-1

52' Ljajic (T), 92' Higuain (J)

Una perla di Ljajic rinvia la festa scudetto della Juventus. Nell’anticipo serale della 35^ giornata, un ottimo Torino frena i bianconeri nel derby della Mole: 1-1 il risultato finale, e interrompe la striscia di vittorie consecutive casalinghe della squadra di Allegri (33). L’ultima squadra a portar via un punto dallo Juventus Stadium era stato il Frosinone 591 giorni fa: era il 23 settembre 2015. Finì, come in questo caso 1-1. I granata strappano un pareggio con grande carattere, in mezzo a grandi difficoltà: la squadra di Mihajlovic è stata costretta a giocare in dieci uomini per più di mezz’ora. Espulso al 57’ per doppio giallo Acquah. Il secondo dopo un fallo su Mandzukic. Nella stessa occasione, l’arbitro Valeri allontana dal campo anche l’allenatore granata per una vivace protesta nei confronti dei suoi collaboratori.

Higuain la riacciuffa

Al 92’ Higuain evita la sconfitta, e pareggia la gara. Dopo un batticuore continuo. Chi si aspettava una partita senza emozioni, deve presto ricredersi. Allo Juventus Stadium va in scena una gara piena di occasioni da rete, prima e dopo l’espulsione. Dopo aver perso la parità numerica, il Toro difende con i denti. Deve arrendersi solo al 7° gol di Higuain nei propri confronti, ma può esultare. La Juve sale a 85 punti in classifica. Battendo il Milan, la Roma può andare a meno 7. A tre giornate dalla fine. La partita di domani, ai fini dell’attribuzione aritmetica del titolo è comunque ininfluente.