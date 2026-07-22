I tifosi della Roma si sono ritrovati martedì sera per attendere la mezzanotte e festeggiare i 99 anni del club giallorosso. Il corteo, che ha coinvolto più di 5.000 persone, ha attraversato le vie del centro fino a raggiungere via Uffici del Vicario, luogo in cui il 22 luglio 1927 nacque l'AS Roma. Poco dopo la mezzanotte è arrivata la sorpresa: Paulo Dybala si è affacciato a una delle finestre dell'edificio, mandando in delirio la folla

Una notte di festa per attendere insieme lo scoccare della mezzanotte e celebrare il 99° compleanno della Roma . Nella serata di martedì più di cinquemila tifosi giallorossi si sono ritrovati a Piazza San Silvestro per dare vita a un corteo che ha attraversato il centro della città fino a via Uffici del Vicario , luogo simbolo della nascita del club. Proprio lì, il 22 luglio 1927, fu infatti diramato l'ordine del giorno n. 1 con la ripartizione delle cariche dell'AS Roma.

La sorpresa di mezzanotte: arriva Dybala

Poco dopo lo scoccare della mezzanotte, quando il corteo aveva già raggiunto via degli Uffici del Vicario 35, è arrivata la sorpresa più attesa: da una delle finestre si è affacciato Paulo Dybala, che ha salutato i tifosi scatenando l'entusiasmo della folla. L'attaccante argentino, fresco di rinnovo e con indosso la nuova maglia della stagione 2026/27, è stato accolto dall'ovazione dei tifosi. Successivamente è uscito sul balcone per immortalare il momento insieme alla marea giallorossa radunata sotto di lui. Insieme al numero 21 giallorosso erano presenti anche due bandiere della storia romanista, Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli.