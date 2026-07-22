I tifosi della Roma si sono ritrovati martedì sera per attendere la mezzanotte e festeggiare i 99 anni del club giallorosso. Il corteo, che ha coinvolto più di 5.000 persone, ha attraversato le vie del centro fino a raggiungere via Uffici del Vicario, luogo in cui il 22 luglio 1927 nacque l'AS Roma. Poco dopo la mezzanotte è arrivata la sorpresa: Paulo Dybala si è affacciato a una delle finestre dell'edificio, mandando in delirio la folla
Una notte di festa per attendere insieme lo scoccare della mezzanotte e celebrare il 99° compleanno della Roma. Nella serata di martedì più di cinquemila tifosi giallorossi si sono ritrovati a Piazza San Silvestro per dare vita a un corteo che ha attraversato il centro della città fino a via Uffici del Vicario, luogo simbolo della nascita del club. Proprio lì, il 22 luglio 1927, fu infatti diramato l'ordine del giorno n. 1 con la ripartizione delle cariche dell'AS Roma.
L'omaggio al logo "ASR"
Cori, bandiere e fumogeni hanno accompagnato il corteo per tutta la serata, creando un'atmosfera di festa. Ad aprire la sfilata c'era uno striscione con la scritta "Lo stemma del popolo", un omaggio al ritorno dello storico logo "ASR" sulla maglia della stagione 2026/27, svelata proprio nel giorno del 99° compleanno del club.
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La sorpresa di mezzanotte: arriva Dybala
Poco dopo lo scoccare della mezzanotte, quando il corteo aveva già raggiunto via degli Uffici del Vicario 35, è arrivata la sorpresa più attesa: da una delle finestre si è affacciato Paulo Dybala, che ha salutato i tifosi scatenando l'entusiasmo della folla. L'attaccante argentino, fresco di rinnovo e con indosso la nuova maglia della stagione 2026/27, è stato accolto dall'ovazione dei tifosi. Successivamente è uscito sul balcone per immortalare il momento insieme alla marea giallorossa radunata sotto di lui. Insieme al numero 21 giallorosso erano presenti anche due bandiere della storia romanista, Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli.