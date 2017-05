Bruno Conti racconta: "La mia giornata con Messi"

Un’idea nata quasi per caso, alla vigilia di un viaggio a Barcellona. Tre generazioni di Conti da Leo Messi? Si può. “Tutto è nato da un regalo che ci ha fatto Daniele (ex giocatore del Cagliari, ndr): ha comprato dei biglietti per la Capitale spagnola per tutta la famiglia, voleva portare lì i suoi figli perchè anche loro sono innamorati del calcio”, ha raccontato Bruno Conti, storico campione della Roma, che ha così svelato anche come siano finite le maglie di Totti e di suo figlio Daniele nella collezione personale dell’argentino, mostrata oggi su Instagram. “Prima di partire ho pensato che potesse essere bello far conoscere Messi ai miei nipotini. Attraverso Burdisso, che allora giocava nella Roma, ho quindi provato a capire se ci fosse la possibilità di fare incontrare Brunetto, Manuel e Leo per una foto. Ho avuto il numero del suo procuratore, che mi ha sorpreso…”. Infatti, alla richiesta di poter incontrare l’argentino (che era in quel periodo infortunato), ha risposto subito con un sì: “Oltre a dirmi che non c’erano problemi, mi ha detto di andare direttamente a casa di Messi!”.