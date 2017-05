Atalanta, Petagna: "Carichi per il Milan"

Primo giorno di lavoro a Zingonia

Ripresa dei lavori in casa Atalanta, due giorni dopo il pareggio per 1-1 maturato a Udine nell'ultimo turno alla Dacia Arena i nerazzurri si sono ritrovati per iniziare così la settimana che porterà allo scontro diretto decisivo contro il Milan di Vincenzo Montella. L'appuntamento è previsto per sabato sera alle 20:45 allo Stadio Atleti azzurri d’Italia, la formazione bergamasca cercherà l’ultimo punto necessario per arrivare aritmeticamente a giocare la prossima stagione in Europa League; la squadra di Gian Piero Gasperini tenterà di vincere contro quella di Vincenzo Montella per aumentare così il vantaggio sulle dirette inseguitrici e chiudere nel migliore dei modi uno stagione straordinaria. Al centro sportivo Bortolotti di Zingonia si è così svolta la prima giornata di lavoro sotto gli occhi dell’allenatore e del suo staff. Dopo un giorno di totale riposo, la preparazione è ripresa in maniera più leggera per chi è sceso in campo a Udine, mentre chi non ha giocato ha lavorato più intensamente. Nei prossimo giorni Gasperini cercherà di recuperare alcune pedine importanti assenti o non al meglio nell’ultima gara; poi arriverò anche il momento delle prove tattiche in vista della gara di sabato. La sera della verità si avvicina.