Qual è stato il miglioramento più grande in queste ultime due stagioni e in cosa ha inciso maggiormente Allegri?

Sono cresciuto tantissimo grazie alla mentalità della Juventus, bisogna entrare in campo per vincere contro qualsiasi squadra. Il mister è molto importante, per me è stato importantissimo nel farmi crescere come giocatore, come personalità in campo e nel ruolo nel quale mi sta facendo giocare adesso.

Hai deciso il campo per la sfida di punizioni con Del Piero?

Non abbiamo ancora un campo, dobbiamo vedere quale possa essere quello migliore per questa sfida. Fortunatamente dobbiamo aspettare dopo il 3 giugno...

Il portiere invece c’è già?

Il portiere? Sicuramente Gigi che è disponibile per questa sfida.