Contro la Fiorentina la Lazio ha subito una sconfitta che mancava dallo scorso nove aprile e ha così interrotto la sua striscia positiva. Ora le attenzioni di Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi sono proiettati all’importante sfida di mercoledì, quando i biancocelesti torneranno in campo per affrontare la Juventus di Allegri nella finale di Coppa Italia. La marcia di avvicinamento alla sfida dell’Olimpico è già iniziata, archiviata la trasferta di Firenze i calciatori, il tecnico e il suo staff sono già tornati in campo per l’allenamento programmato. La sessione odierna è iniziata alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo di Formello, dove Inzaghi ha iniziato così a preparare schemi e strategie in vista della partita contro i bianconeri.

Le parole del Dott. Rodia

Attenzioni particolari sono dedicate alle condizioni fisiche di quei calciatori usciti con qualche problema dalla sfida del Franchi come Marco Parolo e Jordan Lukaku. A riguardo ha parlato il Dott. Fabio Rodia, Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste, che a Lazio Style Channel ha fatto il punto sulla situazione dei calciatori interessati: "Dobbiamo dare ulteriori aggiornamenti riguardo le condizioni degli atleti Jordan Lukaku e Marco Parolo - ha iniziato dicendo - per il primo è confermato un risentimento al retto femorale della coscia destra. Lo stiamo monitorando e lo abbiamo sottoposto immediatamente sotto le cure specifiche del caso. È chiaro che il calciatore belga sia in dubbio per la gara di mercoledì con la Juventus, in quanto i tempi sono estremamente limitati; faremo il possibile per migliorare rapidamente la situazione".