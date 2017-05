Genoa, Juric: "Non ho paura, possiamo fare bene"

Sull’avversario

"Il Torino verrà qui a fare la partita - ha aggiunto - la stanno preparando al massimo e verrà qui una squadra che giocherà al massimo. Io parto col presupposto che non è normale parlare della partita del 2009, i giocatori vogliono vincere. Noi quel giorno ci giocavamo la Champions, domani mi aspetto una partita contro una squadra che vuol vincere la partita. La retrocessione? Non ho paura in quel senso, abbiamo fatto cose che non ci aspettavamo come le vittorie contro Inter e Lazio e giocato partite dove potevamo fare di più. Ora ci giochiamo la gara in casa nostra e daremo il massimo".

Sulle aspettative

E ancora, sulla contemporaneità delle partite: "C’è un calendario che è stato fatto e lo accettiamo; il presidente come me percepisce che la squadra ha momenti in cui ha espresso un buon gioco e momenti in cui cala credo quando pensa troppo; dal punto di vista mentale dobbiamo fare bene dal punto di vista mentale. Loro devono fare la loro partita pensando solo al campo, vincendo contrasti e creando la superiorità numerica".