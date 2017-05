Penultima gara di campionato per il Sassuolo di Eusebio Di Francesco, contro il Cagliari i neroverdi vogliono vincere per prolungare la serie positiva e dare continuità alla vittoria di San Siro contro l’Inter. Come detto da Biondini in settimana la gara potrebbe essere molto interessante, tra due formazioni che non hanno più obiettivi precisi se si esclude quello di chiudere al meglio il campionato. Così l’allenatore ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa.

Sul finale di stagione

"Sicuramente continuiamo a sperare di fare più punti possibili - ha detto Di Francesco - anche sfruttando il rientro di qualche giocatore e alla crescita dei giovani. Non sarà facile ma proveremo a vincere. Magnanelli partirà dal primo minuto, per il resto devo ancora decidere la formazione. Il capitano gioca perché lo merita per quello che ha fatto per questa squadra; non è al top ma ha l'esperienza giusta e necessaria che ci occorre in mezzo al campo. All'andata, fu una partita rocambolesca, non meritavamo di perdere e invece siamo usciti sconfitti dal Sant'Elia 4-3".

Sui singoli

Parlando poi del grave infortunio di Dell’Orco e di altri singoli, il tecnico ha aggiunto: "Ci dispiace davvero tanto per quello che è successo a Dell'Orco, è un giovane che quest'anno è cresciuto tanto e purtroppo non lo avremo a disposizione per tanto tempo a causa di un infortunio serio. Per ciò che riguarda Iemmello ha capito che deve allenarsi in un certo modo. Ha buonissime qualità, in Serie A può tranquillamente starci e fare bene, ma lo ha capito tardi. Veniva dalla Lega Pro, prima girovagava per il campo, ora attacca la profondità e punta la porta. E’ un calciatore totalmente cambiato e questo per noi è un motivo di grande orgoglio".

Sul futuro

"Ho visto ieri la società e abbiamo parlato della programmazione - ha concluso Di Francesco concentrandosi su ciò che potrà accadere nelle prossime settimane - ora incontrerò il patron Squinzi, sabato prossimo al Mapei Day potrebbe essere l'occasione giusta e andremo verso la definizione di quello che sarà. Ora c'è solo il Sassuolo, non ho firmato con nessuno e sono una persona seria quindi certe cose non le affronto anzitempo. Voglio prima chiudere nel migliore dei modi questa stagione, poi rifletterò sul da farsi".